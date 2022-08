(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1321/STTTT-TTBCXB về thông tin, tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi việc in và sử dụng sách lậu, sách giả.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó, Sở TT-TT nhận được Công văn số 814/CXBIPH-TTPC ngày 24-8-2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm đối với in sách lậu, sách giả. Nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà xuất bản, đơn vị liên kết và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế khi tham gia Công ước Berne về bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm tra, rà soát tại các thư viện trường học, thư viện thuộc ngành quản lý, nếu phát hiện các xuất bản phẩm bị làm giả, in lậu đang được lưu hành tiến hành thu hồi và nộp về Sở Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan báo chí địa phương; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản: Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27-1-2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức cho các cơ sở phát hành sách trên địa bàn tỉnh và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng-chống sách lậu, sách giả; cần lựa chọn các địa chỉ uy tín để mua các loại sách, thận trọng khi mua và lựa chọn đúng sách, nói không với sách in lậu, sách giả.

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra, rà soát lại hoạt động phát hành tại đơn vị, nếu phát hiện các xuất bản phẩm bị làm giả, in lậu đang được lưu trữ, phát hành, tiến hành thu hồi và giao nộp về Sở; không trao đổi, mua bán các loại sách giả, sách in lậu, sách không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy phép, không dán tem nhãn... và vi phạm các quy định khác theo quy định của pháp luật. Các cơ sở in trên địa bàn tỉnh không được nhận in các loại sách lậu, sách giả, sách không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.