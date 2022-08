Bộ Công an triệt phá băng cướp giật liên tỉnh có súng cực kỳ manh động

Băng cướp khai từ tháng 3-2022 đến khi bị bắt đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản tại TP HCM và nhiều tỉnh thành khác.





Ngày 22-8, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) vừa phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an Cần Thơ… triệt phá thành công băng nhóm chuyên cướp giật tài sản ở TP HCM và các tỉnh Tây Nam bộ.



Công an đang tạm giữ Nguyễn Quốc Bảo Tâm (hay gọi "Tý Đô", SN 1997, ngụ quận Gò Vấp), Lê Thái Bảo (SN 1995, ngụ quận 12), Vũ Hoàng Nguyên (SN 1995), Lê Ngọc Tấn (SN 1999, cùng ngụ quận Gò Vấp) và Phan Thị Tuyết Nhi (người yêu của Tý Đô, SN 2000, ngụ tỉnh Sóc Trăng).





Nguyễn Quốc Bảo Tâm tại thời điểm bị bắt.



Trước đó, qua trinh sát, C02 phát hiện trên địa bàn TP HCM và các tỉnh Tây Nam Bộ liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản với chiêu thức manh động, liều lĩnh. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ có đeo dây chuyền vàng hoặc túi xách. Xác định đây là băng tội phạm nguy hiểm, Bộ Công an đã xác lập chuyên án trinh sát bí số "522C" đấu tranh triệt phá.



Tang vật vụ án.



Cục C02 đã phân công Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng, trực tiếp chỉ đạo. Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông (Phòng 3) được giao tập trung lực lượng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp công an một số địa phương tổ chức đấu tranh truy xét.



Ngày 7-8, công an bắt được Tâm, Nhi, Bảo, Nguyên, Tấn. Khám xét nơi ở các đối tượng này, phát hiện 1 khẩu súng (dạng Rulo) cùng 4 viên đạn, 2 vỏ đạn, 4 sợi dây chuyền vàng, 2 xe máy, 3 ĐTDĐ và nhiều vật chứng liên quan.



Qua xác minh, Tâm có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và 2 tiền sự; Bảo có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản"; Nguyên có 2 tiền án về tội "Trộm cắp, tiêu thụ tài sản"; Tấn có 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản".



Các đối tượng khai do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Tâm có nhiệm vụ điều khiển xe máy cùng đồng bọn trực tiếp ra tay, các đối tượng còn lại có nhiệm vụ hỗ trợ, "cản địa" khi bị người dân truy đuổi. Tài sản lấy được chúng bán rồi chia nhau tiêu xài.



Băng cướp giật này sử dụng xe máy gắn biển số giả và chọn các tuyến đường có ít người qua lại để gây án. Nhóm này khai từ tháng 3-2022 đến khi bị bắt đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản (tỉnh Sóc Trăng 18 vụ, Cần Thơ 7 vụ, TPHCM 1 vụ…) với tổng giá trị tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo SỸ HƯNG (NLĐO)