Bắt 5 đối tượng liên quan vụ án giết người ở Thanh Hóa trốn sang Campuchia

5 đối tượng liên quan đến vụ án giết người ở Thanh Hóa lẩn trốn sang Campuchia đã bị lực lượng chức năng tỉnh Long An phối hợp với nước bạn bắt giữ.





Chiều ngày 26.7, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đóng tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt được 5 đối tượng có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 19.7.2022.



Trước đó, vào chiều ngày 26.7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây có nhận được Công văn của Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị phối hợp, điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 19.7.2022 nhưng đã lẩn trốn sang Campuchia.









Các đối tượng liên quan vụ án giết người tại Thanh Hóa lẩn trốn sang Campuchia đã bị bắt giữ. Ảnh: CACC



Theo đó, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây đã phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh), Công an huyện Đức Huệ, các cơ quan chức năng và lực lượng bên phía nước bạn Campuchia xác minh, điều tra.



Theo đó, đến chiều ngày 26.7, lực lượng hai bên đã phát hiện và phối hợp bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ án giết người mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang thông báo truy bắt.



Các đối tượng gồm: Hà Quang Tuấn (19 tuổi, thường trú thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Lê Đình Kiên (21 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Vũ Ngọc Duy Anh (20 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Hà Xuân Tuấn Sinh (SN 2005) và Trần Bảo Trung (21 tuổi) cùng có hộ khẩu thường trú xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.



Ngay sau khi bắt giữ, chiều cùng ngày, 5 đối tượng đã được di lý từ Campuchia về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ) để tiến hành các thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa.

https://laodong.vn/phap-luat/bat-5-doi-tuong-lien-quan-vu-an-giet-nguoi-o-thanh-hoa-tron-sang-campuchia-1073270.ldo



Theo An Long (LĐO)