Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Công an làm việc với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân

Sáng 26.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục làm việc với ông Đặng Anh Quân và ông Nguyễn Đình Kim.

Sáng 26.6, liên quan quan đến mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp tục làm việc với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Đại học luật TP.HCM) và luật sư Nguyễn Đình Kim.

Ông Đặng Anh Quân đến trụ sở Công an TP.HCM để làm việc. Ảnh: Nhật Thịnh

Trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, trên các trang Facebook cá nhân của trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo sẽ tổ chức các buổi "gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện trực tiếp", với sự tham gia của nhiều khách mời, trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim.

Vì vậy, theo các đơn tố cáo, tố giác tội phạm, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng, nhiều cá nhân tố giác, đề nghị khởi tố tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim với vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng về các hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, “vu khống”, “làm nhục người khác”.

Bà Nguyễn Phương Hằng và khách mời tham gia buổi livestream trước đây. Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, đơn của nữ ca sĩ Vy Oanh thể hiện: trong các buổi livestream tham gia cùng bà Hằng, ông Quân không chia sẻ nhiều về các quan điểm pháp lý hoặc nếu có cũng chỉ là những suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực, kiểm chứng mà bà Hằng đưa ra. Phần lớn thời gian ông Quân tham gia cùng bà Hằng để phụ họa, tạo điều kiện thuận lợi về mặt tinh thần, cũng như giúp sức, củng cố cho quan điểm sai trái của bà Nguyễn Phương Hằng.

"Ông Quân đã dùng những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm vu khống, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi”, đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh đề cập.

Bên cạnh đó, bà Đặng Thị Hàn Ni cũng có đơn tố giác, đề nghị khởi tố ông Đặng Anh Quân.

Hôm qua (25.6), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm việc với 3 cá nhân đóng vai trò trợ lý cho bị can Nguyễn Phương Hằng tổ chức livestream đưa thông tin sai sự thật, gồm: ông Huỳnh Công Tân (MC, dẫn dắt các buổi livestream), bà Lê Thị Thu Hà (chủ tài khoản Facebook Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (chủ tài khoản Facebook Hoàng Nhi).

Trước đó, ngày 24.3.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22.6, theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.