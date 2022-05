Bình Định: Bắt nghi phạm dùng gạch đập vào đầu nhân viên giữ xe để cướp tiền

Ngày 3.5, trung tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết: Công an huyện phối hợp Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Định, đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản tại xã Phước Sơn, H.Tuy Phước.





Đó là Huỳnh Kim Phú (26 tuổi, ở xã Phước Sơn, H.Tuy Phước, Bình Định). Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 2 giờ ngày 30.4, Phú dắt xe máy đến điểm giữ xe của ông Trương Văn Bảy (69 tuổi, ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước) để gửi xe.





Nghi phạm Huỳnh Kim Phú. Ảnh: Trị Bình



Sau đó, khi quay lại lấy xe thì thấy ông Bảy đang nằm nghỉ nên đã dùng gạch đánh vào đầu ông Bảy, lấy của nạn nhân cái ví da bên trong có 1,42 triệu đồng rồi bỏ chạy. Ông Bảy đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.



Huỳnh Kim Phú từng có một tiền án liên quan đến ma túy. Sau khi vụ cướp xảy ra, công an đã huy động lực lượng chia làm nhiều mũi truy nóng và bắt được Phú vào chiều 2.5, khi nghi phạm lẻn về nhà lấy tư trang để chuẩn bị rời khỏi địa phương.



Hiện Công an H.Tuy Phước đang tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Kim Phú và củng cố hồ sơ để khởi tố Phú về hai hành vi: Cướp tài sản và giết người.



Theo Trị Bình (TNO)