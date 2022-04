Pleiku: Va chạm xe máy giữa ngã tư, nam thanh niên nguy kịch

(GLO)- Chiều 8-4, Công an TP. Pleiku cho biết đang xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra ở ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Thái Học (TP. Pleiku) khiến 1 người bị thương nặng.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Nạn nhân được xác định là anh Trần Kim Duẩn (SN 2000, trú tại xã Ia Tôr, huyện Chư Prông). Theo đó, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 8-4, anh Duẩn điều khiển xe máy BKS 81B3-196.37 lưu thông trên đường Hùng Vương theo hướng từ ngã ba Diệp Kính đi Bưu điện tỉnh. Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81B2-244.26 do chị Trần Thị Trà My (SN 1990, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) điều khiển trên đường Nguyễn Thái Học theo hướng đi đường Wừu.



Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an phường Hội Thương đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, các bác sĩ xác định, anh Duẩn bị chấn thương sọ não nặng, xuất huyết não và rơi vào tình trạng nguy kịch. Hiện anh Duẩn đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc.





VĂN NGỌC