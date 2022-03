Đồng Nai: Bắt nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa liên quan đến sai phạm đất đai

Sáng 4.3, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Tấn Long, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa. Hiện ông Long đang là Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch MTTQ VN TP.Biên Hòa.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Tấn Long từ sáng sớm tại nhà riêng của ông này ở khu dân cư Bửu Long (KP.1, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa).

Đây là một căn biệt thự cao 2 tầng, nằm trong khuôn viên rộng có mặt tiền dài khoảng 30m.

Công an khám xét nhà riêng nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa. Ảnh: Lê Lâm

Ông Long bị bắt do sai phạm liên quan đến các dự án đất đai thời ông này giữ chức Trưởng ban Quản lý dự án Biên Hòa và Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa.

Ngoài ông Long, trong sáng 4.3, Cơ quan Cảnh sát điều Công an Đồng Nai còn thi hành lệnh tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 bị can khác, gồm: Trương Thành Giàu, Phụ trách phòng 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Biên Hòa; Nguyễn Mộng Hiền, Tổ trưởng Tổ quản lý, khai thác quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Biên Hòa; Hồ Bá Minh, Nguyên phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Biên Hòa.

Các bị can này bị bắt do có liên quan đến vụ việc vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái (P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Tấn Long (áo ca rô, xách túi) rời nhà, lên xe công an đợi sẵn ở cửa. Ảnh: Lê Lâm

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, công tác khám xét nhà nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa vẫn đang diễn ra.

Đến 8 giờ 41 phút cùng ngày, công tác khám xét nhà thực hiện xong, ông Long được lực lượng công an dẫn ra xe đưa đi.