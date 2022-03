Đak Đoa: Bắt quả tang 1 đối tượng mua bán vũ khí tự chế trái phép

(GLO)- Khoảng 13 giờ ngày 21-3, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán vũ khí tự chế tại một quán cà phê trên địa bàn xã Kdang.



Lực lượng Công an đấu tranh với đối tượng mua bán vũ khí qua mạng xã hội. Ảnh: Thanh Hoàng

Cụ thể, vào thời điểm trên, lực lượng Công an huyện Đak Đoa bắt quả tang đối tượng Phạm Việt Cường (SN 1995, tạm trú hẻm 11 Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang có hành vi giao dịch mua bán vũ khí tự chế tại một quán cà phê thuộc địa bàn xã Kdang.



Tang vật thu giữ là 1 khẩu súng hơi nén hoàn chỉnh có kích thước dài khoảng 1 m, nhãn hiệu Fxairguns, 1 bơm cao áp, 347 viên đạn chì. Đối tượng khai nhận mua linh kiện vũ khí trên qua mạng xã hội rồi đem về phòng trọ (tại 11/46 Hẻm 11 Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring) để lắp ráp thành một khẩu súng hoàn chỉnh sau đó đăng trên các hội nhóm trên mạng để bán kiếm lời. Khi Cường đang đợi khách đến nhận hàng tại địa điểm trên thì bị lực lượng Công an huyện Đak Đoa bắt quả tang.



Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.



THANH HOÀNG