Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam

Chiều tối 24-3, các báo đồng loạt đưa tin, Cơ quan Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh nguồn SGGP



Theo Tuổi Trẻ, từ khoảng tháng 3-2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream "gọi tên" nhiều người nổi tiếng. Trong đó, bà Hằng đã "tố" nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa... ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Sau đó, cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung nên không khởi tố vụ án hình sự.



Bên cạnh đó, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm.



Bà Hằng cũng bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vy Oanh, ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan... tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.



Trước đó, ngày 16-2, Cơ quan Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Phương Hằng. Theo quyết định, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 16-2-2022 đến ngày 29-4-2022 để phục vụ công tác điều tra.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)