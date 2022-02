Nổi cơn cuồng ghen, thanh niên đâm nhầm bạn cùng nhà trọ

Nghĩ bạn cùng nhà trọ là bạn trai của người tình, Võ Thành Tài vung dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.





Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đang truy nã trên toàn quốc đối với Võ Thành Tài (SN 1995, ngụ P7, Q.Gò Vấp) về tội "Cố ý gây thương tích".



Theo Cơ quan điều tra, khoảng năm 2017, Tài có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Ánh N. (SN 1992, ngụ P10, Q.Gò Vấp).





Đối tượng Võ Thành Tài.





Trong quá trình sống chung, cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn nên chị Nhàn yêu cầu chia tay, nhưng Tài không đồng ý.



Ngày 22/12/2020, Tài về nhà trọ thì thấy N. thân mật với một thanh niên khác nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tài dọn đến nhà bạn ở. Đến khoảng 9h ngày 24/12, Tài điều khiển xe máy BS: 59V1-94733 đến KDC Cityland (P10, Q.Gò Vấp) uống cà phê và nhắn tin với chị N. thì hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã.



Nghĩ người thanh niên kia hiện đang ở nhà cùng chị N. nên Tài liền đến cửa hàng tạp hóa mua một con dao nhọn rồi chạy tới nhà của N. (KDC Cityland). Khi đến nơi, Tài thấy anh Phan Chí Bảo (SN 1997, là bạn ở chung nhà trọ cùng Tài và N.) từ nhà vệ sinh đi ra, nhưng do trên mặt Bảo đắp mặt nạ nên Tài không nhận ra mà nhầm tưởng là nam thanh niên kia.



Tài liền vung dao đâm nhiều nhát vào người Bảo gây thương tích ở tay phải. Liền đó, Tài biết mình đã đâm nhầm người nên đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu rồi quay về căn hộ trên.



Công an phường 10, Q.Gò Vấp khẩn trương đến hiện trường lập biên bản hồ sơ vụ việc và phối hợp cùng các đội nghiệp vụ CAQ.Gò Vấp tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án, rồi chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT cùng vật chứng vụ án, gồm: 1 con dao nhọn và 1 xe gắn máy BS: 59V1-94733.



Tại Cơ quan CSĐT, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo kết quả giám định pháp y, tỉ lệ thương tật của nạn nhân Phan Chí Bảo là 38%. Sau đó, Tài được gia đình bảo lãnh trong thời gian chờ Cơ quan CSĐT xử lý vụ án, rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.



Hiện Công an quận Gò Vấp đang truy nã trên toàn quốc đối với Võ Thành Tài.





https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/noi-con-cuong-ghen-thanh-nien-dam-nham-ban-cung-nha-tro-d176504.html

Theo Diệu Nhi (PL+)