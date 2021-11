Bộ Công an cảnh báo về mại dâm biến tướng "sugar baby-sugar daddy"

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thời gian qua, nhất là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby-sugar daddy” đang có xu hướng ngày càng phổ biến.





Đối tượng Hà Trọng Thắng và tin nhắn của các Sugar daddy - Sugar baby. (Nguồn: tienphong.vn)



Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội hiện nay, hình thức mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby-sugar daddy” đang có xu hướng ngày càng phổ biến ở Việt Nam.



Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.



Về phương thức, thủ đoạn hoạt động mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby-sugar daddy”: "sugar baby" được hiểu là các thanh niên trẻ - có thể là gái bao hoặc trai bao - có nhan sắc, có nhu cầu chu cấp theo tuần, tháng hoặc năm; "sugar daddy" là những người đàn ông có tiền, phần nhiều là lớn tuổi, có nhu cầu quan hệ tình cảm, tình dục với phụ nữ không phải là vợ.



Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thời gian qua, nhất là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby-sugar daddy” đang có xu hướng ngày càng phổ biến ở Việt Nam, chủ yếu là thông qua các nhóm kín, diễn đàn kín trên không gian mạng, khó bị phát hiện bởi cơ quan chức năng. Hình thức này đã bị biến tướng, bị lợi dụng, tiềm ẩn nguy cơ, khả năng phát sinh tội phạm mại dâm và các vi phạm pháp luật khác.



Điển hình như Công an quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) đã triệt phá đường dây mại dâm hoạt động dưới hình thức “sugar baby-sugar daddy” do Hà Trọng Thắng (sinh năm 1993, thường trú tại Quảng Nam) cầm đầu, với hàng chục cô gái trẻ tham gia hồi tháng 10/2021...



Các nhóm, diễn đàn này, tùy điều kiện khác nhau mà có từ hàng chục đến hàng ngàn thành viên tham gia và thường được thể hiện dưới các dạng sau.



Một là nhóm kín, gồm tập hợp các đối tượng là người bán dâm (sugar baby), admin (người quản lý) của nhóm là những người môi giới mại dâm chuyên nghiệp hoặc admin vừa làm môi giới vừa bán dâm. Một admin có thể lập, điều hành nhiều nhóm kín khác nhau. Một người bán dâm có thể tham gia nhiều nhóm kín khác nhau để có cơ hội tiếp cận được nhiều người có nhu cầu mua dâm.



Hai là, nhóm kín gồm tập hợp các đối tượng có nhu cầu mua dâm (sugar, daddy, mamy), admin của nhóm là người môi giới mại dâm chuyên nghiệp. Những người môi giới mại dâm chuyên nghiệp có thể lập nhiều nhóm kín khác nhau, nhiều người có nhu cầu mua dâm cũng có thể tham gia nhiều nhóm kín khác nhau để có thể dễ dàng môi giới và mua bán dâm.



Ba là, diễn đàn kín, gồm tập hợp các đối tượng là người bán dâm (sugar baby), môi giới mại dâm, người có nhu cầu mua dâm (sugar, daddy, mamy). Thông thường, admin của nhóm diễn đàn này là người môi giới mại dâm chuyên nghiệp.



Hệ lụy “trẻ hóa” người bán dâm, môi giới mại dâm



Về những tác hại và hệ lụy của hoạt mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby-sugar daddy,” Trung tướng Tô Ân Xô cảnh báo: đối với những người tham gia, sử dụng dịch vụ “sugar baby-sugar daddy” có nguy cơ rất cao trở thành những nạn nhân của các hoạt động phạm tội, tạo cơ hội cho những kẻ xấu xâm hại như hành vi đe dọa, tống tiền khi bị ghi âm, ghi hình và những ảnh hưởng lớn rất lớn đến đời sống gia đình.



"Những hội, nhóm trên mạng xã hội luôn được coi là mảnh đất béo bở để đối tượng lừa đảo nhắm tới, bởi vậy người dùng cần hết sức tỉnh táo khi truy cập những trang mạng này," Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.



Hệ lụy nữa là, những “sugar baby-sugar daddy” có thể trở thành nạn nhân của hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, đe dọa đến tính mạng, tinh thần và cả thể xác, các sugar baby, daddy, many là người dễ tiếp cận để những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.



Ngoài ra, việc hoạt động mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby-sugar daddy” thông qua các nhóm kín, diễn đàn kín với những đặc điểm như trên, cùng với những yếu tố tác động, ảnh hưởng tiêu cực khác của văn hóa, xã hội dưới mặt trái của cơ chế thị trường là một trong những điều kiện dẫn đến việc “trẻ hóa” người bán dâm, môi giới mại dâm và tình trạng người có nhu cầu mua dâm nói chung, mại dâm liên quan đến người nước ngoài nói riêng sẽ dễ dàng đáp ứng được nhu cầu mua dâm kể cả những yêu cầu “bệnh hoạn” nhất, gây ra những dư luận xấu cho xã hội, tác động tiêu cực khác làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.



Trước diễn biến này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương chủ động nắm tình hình có kế hoạch triển khai đấu tranh phòng, chống loại tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hệ lụy này trong thời gian tới; đồng thời khuyến cáo hình thức “sugar baby-sugar daddy” sẽ tiếp tục biến tướng dưới nhiều hình thức khác.



Bộ Công an chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời, không để tệ nạn mại dâm lợi dụng hình thức “sugar baby-sugar daddy” để hoạt động

Theo Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)