Ia Pa: Bắt 2 đối tượng cắt trộm cáp viễn thông

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng: Đặng Ninh Hậu (SN 1991, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa); Nay Khuôn (SN 1997, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) về hành vi trộm cắp tài sản.



Đak Đoa: Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Chư Păh: Đối tượng trộm cắp tài sản lãnh án 6 tháng tù

2 đối tượng: Hậu (trái) và Khuôn đã bị bắt giữ. Ảnh: Thế Dũng



Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10-8, Công an huyện Ia Pa nhận được tin báo của Công an xã Kim Tân về việc có đối tượng cắt trộm cáp viễn thông ở khu vực trung tâm huyện Ia Pa. Lãnh đạo Công an huyện đã cử lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Kim Tân khẩn trương xác minh truy tìm đối tượng.



Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện Hậu và Khuôn đi trên xe máy chở theo một chiếc bao tại khu vực làng Blôm (xã Kim Tân) có biểu hiện khả nghi. Thấy lực lượng Công an, Khuôn lập tức bỏ chạy. Kiểm tra trong chiếc bao phát hiện có 18 kg dây lõi đồng, 50 m dây cáp, 1 cưa sắt cầm tay với giá trị tài sản gần 5 triệu đồng.



Tại cơ quan Công an, Hậu quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi của mình và không khai báo về đồng bọn. Đến trưa 11-8, Công an huyện Ia Pa tiếp tục bắt giữ Khuôn khi đang lẩn trốn. Các đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp cáp viễn thông của mình.



Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa đang tạm giữ hình sự Hậu và Khuôn.



VĂN NGỌC