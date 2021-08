Biết hàng xóm đi cách ly tập trung, đột nhập vào nhà trộm tài sản

Biết gia đình nạn nhân đang thực hiện cách ly tập trung, Sơn chuẩn bị xà beng rồi dùng thang leo qua nhà hàng xóm cạy cửa, trộm cắp nhiều tài sản.





Ngày 11.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt tạm giam Trịnh Công Sơn (31 tuổi, ngụ TT.Long Hải) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.





Trịnh Công Sơn bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn. Ảnh: Nguyễn Long





Theo thông tin ban đầu, biết gia đình anh Đ.V.H (ngụ TT.Long Hải, H.Long Điền) đi cách ly tập trung do có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 nên Sơn đã chuẩn bị xà beng rồi dùng thang leo qua tường rào nhà anh H.





Xe máy Sơn trộm của anh H. đã được thu hồi. Ảnh: Nguyễn Long





Sơn cạy cửa đột nhập vào bên trong nhà lục lọi trộm nhiều tài sản là tiền, nữ trang và xe máy của nạn nhân.





Một căn phòng nhà anh H. bị Sơn lục lọi trộm tài sản. Ảnh: Nguyễn Long



Khoảng 7 giờ ngày 6.8, một người hàng xóm phát hiện cửa nhà anh H. mở, bên trong có dấu hiệu bị trộm đột nhập nên gọi báo anh H.



Anh H. nhờ em ruột của mình đến kiểm tra thì phát hiện nhiều tài sản bị mất. Gia đình anh H. đã thông tin vụ việc nhà mình bị mất trộm lên mạng xã hội.



Trưa cùng ngày, một người dân ở TT.Long Hải phát hiện Sơn điều khiển xe máy biển số 72K1-455.86 của gia đình anh H. đến cửa hàng mua sơn và làm rơi một cái bóp da, bên trong có giấy tờ xe máy, đôi hoa tai, thẻ ATM… nên báo cho gia đình anh H. biết.



Đến 17 giờ cùng ngày, người dân ngụ đường số 7, TT.Long Hải phát hiện Sơn chở theo một người phụ nữ phía sau trên xe máy biển số 72K1-455.86 và báo cho cơ quan công an bắt giữ.



Phát hiện công an truy bắt, Sơn bỏ xe máy và người phụ nữ là bạn gái của mình lại để chạy bộ trốn thoát.



Sau nhiều ngày bỏ trốn, khuya 10.8, phát hiện Sơn đi ngoài đường trên địa bàn TT.Long Hải, Công an H.Long Điền đã bắt giữ Sơn và thu hồi một số tài sản mà nghi can này trộm của nhà anh H.

Theo Nguyễn Long (TNO)