"Trùm" giang hồ Trưởng "hàng" cùng nhóm đàn em đối mặt với nhiều tội danh

Trưởng "hàng" cùng đồng bọn đã ném chất bẩn, phun chữ vào các cửa cuốn, tường và sân Trường mầm non tư thục Quốc tế số 1 (Hải Dương) và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức...





Ngày 16-7, VKSND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã quyết định truy tố "trùm" giang hồ Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng "hàng", SN 1984, trú tại số 345 đường Ngô Quyền, TP Hải Dương) về tội gây rối trật tự công cộng.





Hoàng Văn Trưởng khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an.



9 đàn em của Trường "hàng" cũng bị truy tố về tội danh trên gồm: Phùng Đức Tâm (SN 1987, trú tại số 11A Đền Mẫu, TP Hải Dương); Trần Thanh Thức (SN 1988, trú tại số 7C102, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng); Đào Như Hiển (SN 1996, trú tại thôn An Cầu, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); Dương Văn Tuấn (SN 1995), Lê Công Vũ (SN 1999) và Nguyễn Thế Huy (SN 1978), cùng trú tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thành Trung (SN 1992, trú tại số 28/75 đường Bùi Thị Xuân, TP Hải Dương), Trần Khắc Quý (SN 1973, ở khu dân cư Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, huyện Kinh Môn), Vũ Thế Việt (SN 1986, trú tại số 2/25 đường Đào Đô, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng),



Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30-12-2020, tại khu vực đường Ngô Quyền, TP Hải Dương, Trưởng "hàng" cùng các đối tượng Hiền, Thức, Tâm đã dùng thắt lưng da, dao, kéo đuổi đánh nhóm Tuấn, Vũ, Huy do đi hát karaoke nhưng vào nhầm nhà của Trưởng "hàng". Hành vi của 2 nhóm này đã gây náo loạn cả khu vực, làm mất an ninh trật tự.



Sau vụ việc này, Trưởng "hàng" và hai đàn em bị bắt giam để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi phạm tội khác.



Theo đó, từ ngày 12-9 đến 24-11-2020, Trưởng "hàng" cùng đồng bọn là Tâm, Việt, Quý, Trung đã bàn bạc thống nhất ném chất bẩn, phun chữ vào các cửa cuốn, tường và sân của Trường mầm non tư thục Quốc tế số 1 (TP Hải Dương) gây hoang mang, lo sợ cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh.



Một số hành vi phạm tội khác của băng nhóm Trưởng "hàng" và đồng bọn như cưỡng đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức... hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Tr.Đức (NLĐO)