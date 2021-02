Pleiku: Mạnh tay "phạt nguội" ô tô dừng đỗ sai quy định

(GLO)- Trước tình trạng xe ô tô cá nhân dừng đỗ sai quy định có dấu hiệu gia tăng vào dịp cận Tết Nguyên đán, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) lần đầu tiên áp dụng dán thông báo "phạt nguội" để chấn chỉnh vi phạm này.



Xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp Tết



Theo ghi nhận của P.V, tình trạng dừng đỗ xe ô tô sai quy định thường xảy ra ở các tuyến đường có nhiều quán cà phê, quán ăn, khu vực mua sắm như đường Nguyễn Đình Chiểu, Lý Tự Trọng, Lê Hồng Phong, Phan Đình Giót…

Tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định tại đường Phan Đình Giót trở nên phổ biến vào dịp cuối năm. Ảnh: Văn Ngọc



Phổ biến nhất là tại đoạn đường Phan Đình Giót nằm bên hông Siêu thị Co.op Mart Pleiku-nơi người dân tập trung mua sắm nhộn nhịp dịp cận Tết. Khu vực này lòng đường khá hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nên lực lượng chức năng đã cắm biển báo cấm dừng đỗ phía đối diện Siêu thị. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn “vô tư” vi phạm khiến lòng đường càng bị thu hẹp. Vào khoảng thời gian cao điểm, tình trạng trên đã gây ra ùn ứ, cản trở giao thông, mất trật tự đô thị.



Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an TP. Pleiku đã triển khai lực lượng ra quân tiến hành nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, từ ngày 15-1, đơn vị đã áp dụng việc dán thông báo "phạt nguội” với các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Đây được xem là biện pháp mạnh tay của lực lượng Công an dịp cuối năm.

Theo đó, các tổ tuần tra kiểm soát trên đường khi phát hiện ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định mà trên xe không có tài xế thì sẽ tiến hành dán thông báo vi phạm vào cửa xe, đồng thời xác minh chủ phương tiện đứng tên trong đăng ký xe để thông báo đến nộp phạt. Trường hợp các ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (CSGT-TT) sẽ dán niêm phong cẩu ngay phương tiện về nơi tạm giữ.



Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội CSGT-TT (Công an TP. Pleiku) cho biết: “Trước kia, một số trường hợp khi phát hiện có lực lượng Công an xử lý tình trạng dừng đỗ sai quy định thì né tránh, không hợp tác nên đơn vị gặp khó khăn trong xử lý. Do đó, tổ công tác phải tiến hành dùng xe chuyên dụng cẩu về nơi tạm giữ, như vậy sẽ gây tốn chi phí cho chính chủ phương tiện khi xử lý. Hiện nay, khi phát hiện trường hợp vi phạm mà không có tài xế, tổ công tác sẽ lập biên bản vụ việc hành chính, có người chứng kiến và chụp ảnh để chứng minh lỗi vi phạm. Nếu người vi phạm chây ì không đến cơ quan giải quyết, lực lượng Công an sẽ phối hợp với hệ thống đăng kiểm để xử lý”.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: Văn Ngọc



Cũng theo Trung tá Sơn, Đội CSGT-TT có riêng 1 tổ công tác để xử lý tình trạng này trên khắp các tuyến đường của TP. Pleiku. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng CSGT-TT đã phát hiện, nhắc nhở, xử lý 58 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 29 triệu đồng. Còn tính từ ngày 15-1 đến nay, tổ công tác đã dán thông báo "phạt nguội" đối với 20 trường hợp.

“Khi phát hiện trường hợp vi phạm, tổ công tác sẽ xác minh thông tin của tài xế. Với các tài xế từ địa phương khác tới TP. Pleiku, chúng tôi sẽ tập trung nhắc nhở để cảnh báo người dân cần chú ý quan sát biển báo hiệu”-Đội trưởng Đội CSGT-TT chia sẻ.

Được biết, các trường hợp vi phạm nơi có biển báo “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” khi lập biên bản vi phạm hành chính sẽ bị phạt ở mức từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.



Thực tế, đa phần trường hợp vi phạm đều xuất phát từ việc thiếu quan sát các biển báo giao thông. Anh H.N.N.L. (trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) giãi bày: “Cuối năm, tôi chở vợ con đi siêu thị nên cũng vội vàng quá không để ý đến biển báo cấm và do thấy ở phía trước cũng có xe dừng đỗ nên tôi cố ép sát lên vỉa hè để tránh gây cản trở giao thông cho người khác. Khi bị lực lượng CSGT-TT lập biên bản, tôi mới biết vỉa hè phía bên này không được dừng đỗ và đã có biển báo”.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho hay: “Cận Tết nên tình trạng này trở nên phổ biến hơn. Đa phần người dân không chú ý biển báo nhưng cũng có một số trường hợp cố ý vi phạm, dừng đỗ gần biển báo cấm. Do đó, UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đặc biệt là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân”.



LÊ VĂN NGỌC