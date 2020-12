Truy bắt giang hồ Cường "gấu" đánh người gây thương tích 40%

Cùng đồng bọn đánh người gãy tay, gãy răng, gây thương tật tới 40%, Lê Quang Cường (tức Cường "gấu"), một giang hồ cộm cán xứ Thanh, đã bị khởi tố, tuy nhiên đối tượng này đã trốn khỏi địa phương.





Ngày 5-12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Cường (tức Cường "gấu"; SN 1985, ngụ Cốc Hạ 2, phường Đông Hương); Phạm Ngọc Sơn (tức Sơn "tỉ"; SN 1996, ngụ Đinh Công Tráng, phường Ba Đình) và Nguyễn Thanh Bình (tức Bình "cối"; SN 1995, ngụ Phan Huy Chú, phường Tân Sơn), tất cả đều ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".





Công an đọc lệnh khám xét nhà Lê Quang Cường - tức Cường "gấu"





Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Ngọc Sơn, đồng thời tiến hành truy bắt Cường "gấu" và Bình "cối" do 2 người này đã trốn khỏi nơi cư trú.



Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 22-11, sau khi ăn uống tại một đám cưới, anh Lê Thanh Tùng (SN 1995; ngụ phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) được một số người rủ đi uống bia ở cầu Đèn (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa).



Tuy nhiên, khi đến gần cầu Đèn, nhóm này đã gặp Lê Quang Cường đang chờ sẵn từ trước. Tại đây, Cường "gấu", Sơn "tỉ" và Bình "cối" đã dùng tay, chân đánh đập, ép anh Tùng phải gọi một người bạn của mình đến gặp chúng. Khi anh Tùng từ chối thì nhóm Cường "gấu" đánh gãy tay, gãy răng và gây thương tích nặng (kết quả giám định tỉ lệ thương tật là 40%).





Khám xét nhà Cường "gấu"





Không dừng lại ở đó, Cường "gấu" còn sai đàn em về nhà lấy một khẩu súng (loại súng ngắn) nhét vào người anh Tùng rồi cho đàn em chụp ảnh nhằm thể hiện rằng anh Tùng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép để uy hiếp, ép buộc nạn nhân thực hiện theo ý đồ của chúng.



Sau khi củng cố hồ sơ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nhà ở của nhóm này. Tại nhà của Lê Quang Cường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 2 còng số 8, 23 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn, 1 bộ phận của súng.





Còng số 8 và nhiều hộp đạn thu được ở nhà Cường "gấu"





Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Quang Cường, Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Thanh Bình là những đối tượng hình sự cộm cán, chuyên hoạt động băng, nhóm trên địa bàn TP Thanh Hóa. Trong đó, Cường "gấu" đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội "Cướp tài sản", "Cố ý gây thương tích", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo Phong Sơn (NLĐO)