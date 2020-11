Giang hồ tuổi teen và những cái kết

Từ những vướng mắc nhỏ trong gia đình, mâu thuẫn bạn bè ở nhà trường, sự lệch lạc về giá trị sống do phim ảnh... những cậu bé mới chớm tuổi trưởng thành đã tập tành ăn chơi rồi bước vào chốn giang hồ: Đâm thuê chém mướn, cướp giật, hút chích...



Nhóm đối tượng giang hồ tuổi teen trước tòa. Ảnh: Đoàn Tiến



Những “0x” hung hãn



Thời gian qua, những vụ cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng liên tiếp xảy ra mà nhóm đối tượng gây án đều là những thanh thiếu niên còn rất trẻ tuổi.



Vào đầu tháng 10.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mỹ Anh (17 tuổi, trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".



Câu chuyện bắt đầu từ một clip giang hồ tuổi teen xuất hiện và xôn xao mạng xã hội. Theo clip ghi lại, sau khi xảy ra va chạm giao thông xe máy giữa một phụ nữ mang thai với nhóm thanh niên ở đường Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân), người phụ nữ này ngã ra đường. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại, người phụ nữ yếu thế được chăm sóc. Nhưng không, một gã trai còn trẻ tuổi hung hăng dùng gậy đập nhiều nhát vào xe máy khiến nhiều mảnh nhựa văng ra.



Điều đáng nói, những người đi đường khi thấy bất bình đã đến can ngăn cũng bị “dính đòn”. Anh Hồng - chủ nhân của chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision mang BKS 29H2-126... - kể lại, khi thấy vụ va chạm giao thông đã lại gần và nói chuyện với nhóm thanh niên. Không ngờ anh vừa nói được một câu thì bị cậu thanh niên chửi tới tấp. Tiếp đó, một đối tượng dùng một gậy ba khúc bằng kim loại lao vào đuổi đánh anh Hồng, một đối tượng khác thì dùng gạch ném. Hoảng sợ, anh Hồng phải bỏ chạy nhưng nhóm “trẻ trâu” vẫn không tha mà quay sang dùng gậy đập phá xe máy của anh.



Cũng theo lời kể của anh Hồng, khi anh bị nhóm người trên truy đuổi, không ai dám vào can ngăn vì nhóm này quá manh động. Sau khi vụ việc xảy ra, nhóm thanh thiếu niên lên xe bỏ chạy còn anh Hồng đến trụ sở Công an phường Khương Mai để trình báo.



Khi clip được đăng tải, nhiều tài khoản Facebook tỏ ra bất bình trước sự hung hăng manh động của mấy gã choai choai. Rất nhiều bình luận đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc sớm và có biện pháp xử lý thích đáng.



Ngay khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương xác minh và triệu tập 4 đối tượng để làm rõ. Đối tượng đập xe của anh Hồng được xác định mới 17 tuổi tên Nguyễn Mỹ Anh (trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Dù trẻ song Mỹ Anh từng bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì liên quan đến 2 vụ cố ý gây thương tích.



Còn nhớ cuối năm 2019, địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên chuyên dùng dao phóng lợn hàn tuýp sắt diễu phố vào mỗi đêm. Không những vậy, các đối tượng còn dùng hung khí để đe dọa người dân đi đường, cướp tài sản gây hoang mang dư luận.



Mới đây nhất, Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Oai đã tổ chức điều tra khám phá một ổ nhóm chuyên dùng hung khí cướp tài sản của các phụ nữ tại khu vực xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai. Các đối tượng có tuổi đời chỉ từ 18-20 tuổi. Trong một thời gian ngắn, bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ cướp rất manh động.



Rạng sáng 15.9.2020, chị Nguyễn Thu Ngà (SN 1976, trú tại Tân Ước, huyện Thanh Oai) điều khiển xe máy một mình trên đường thuộc địa phận xã Thanh Thủy (Thanh Oai) thì bị Đông, Hòa dùng dao đe dọa cướp 3 triệu đồng và chiếc điện thoại di động OPPO F7. Hôm sau, các đối tượng chặn xe chị Nguyễn Thanh Sương (SN 1988, trú tại xã Hồng Minh, Phú Xuyên) cướp đi túi xách bên trong có tiền và tài sản. Ngày 23.9.2020, nhóm này liên tiếp gây ra hai vụ cướp giật nhằm vào hai phụ nữ tại lối giao giữa đường Cienco 5 với đường liên xã Thanh Văn và Tân Ước (Thanh Oai).



Khẩn trương tổ chức điều tra, vào cuối tháng 9, Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Viết Đông (SN 2000, trú tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ) khi đối tượng đang tìm kiếm “con mồi”. Cùng ngày, hai đối tượng còn lại là Nguyễn Quý Hòa (SN 2001, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ) và Đặng Đình Dũng (SN 2002, trú tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ) lần lượt sa lưới pháp luật.



Đối tượng Nguyễn Mỹ Anh khi đang hung hăng đập phá xe máy của người dân (ảnh trái) và tại cơ quan công an (phải).



Gây bao nỗi khiếp sợ



Vẫn còn nhớ trong một lần, chúng tôi có mặt tại TAND TP.Hà Nội để tham dự phiên tòa xét xử vụ án Cướp tài sản của một nhóm đối tượng trẻ từng gây rúng động dư luận. Thời điểm gây án, cả bốn đối tượng Đỗ Trùng Dương (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Tùng Dương (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Tuấn Minh (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Tạ Thăng Long (trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) đều chỉ 17-19 tuổi.



Tại tòa, ít ai có thể nghĩ rằng, 4 đối tượng nhỏ bé và đứng nhẫn nhịn kia từng là những kẻ côn đồ tung hoành ngang dọc trên đường phố Hà Nội, gây ra nỗi khiếp sợ cho nhiều người dân. Cùng ngồi dự trong phiên tòa, anh Nguyễn Đình Mạnh (SN 1982) kể lại, vào một buổi tối, khi anh Mạnh đang đi xe máy trên đường Hoàng Hoa Thám thì bị hai đối tượng bất ngờ liền vượt lên, chặn đầu xe của anh. Sau đó, Tùng Dương xuống xe, đi tới chỗ anh Mạnh vung dao chém một nhát vào cánh tay trái của bị hại. Trước cú ra tay của kẻ ác, anh Mạnh hoảng hốt vứt xe bỏ chạy.



Theo cáo trạng, sau khi cướp được xe máy của anh Mạnh xong, nhóm của Trùng Dương mang tài sản về nơi mình đang ở cất giấu. Xong việc, các đối tượng lại chở nhau quay lại nơi mình vừa gây án xong để ra tay tiếp.



Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi gây ra vụ cướp trên, nhóm của Dương phát hiện chị Eleanor Sander O’Hearn (quốc tịch Australia) đang đứng trú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà trên đường. Thấy vậy, Đỗ Trùng Dương quay xe lại chặn trước mặt người phụ nữ nước ngoài. Tùng Dương xuống xe, dùng dao đe dọa yêu cầu chị Eleanor đưa túi xách cho mình. Do bị hại không chịu giao tài sản, Trùng Dương liền dùng tay đánh vào mặt người phụ nữ ngoại quốc khiến nạn nhân ngã xuống đường. Vừa lúc đó, Tùng Dương giật mạnh lấy túi xách của chị Eleanor rồi lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát. Đi được một đoạn, nhóm cướp trên dừng xe kiểm tra túi xách vừa cướp được, lấy tài sản là điện thoại iPhone 6 và số tiền 100.000 đồng. Giấy tờ của bị hại, các đối tượng vứt ở ven đường.



Cơ quan chức năng đã làm rõ, bộ tứ này chỉ trong vòng một tuần lễ đã gây ra đến 8 vụ cướp manh động trên địa bàn nhiều quận nội thành. Được biết, cả bốn đối tượng Đỗ Trùng Dương, Lê Tuấn Minh, Trần Trùng Dương và Tạ Thăng Long đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh éo le, thiếu sự yêu thương chăm sóc của các bậc sinh thành. Bỏ học sớm, trong khi không có việc làm gì nên Trùng Dương và đồng phạm thường xuyên bỏ nhà sống lang thang. Chỉ chơi game và ở nhà nghỉ, nhóm này thường xuyên trong tình trạng cháy túi.



Thế rồi, chúng thống nhất mang theo khẩu trang bịt mặt cùng hung khí là dao, kiếm rồi sử dụng xe máy chở nhau đi vào ban đêm, đến những đoạn đường vắng người ở Hà Nội để đánh, cướp tài sản những người đi đường...



Cũng tại phiên tòa, trong khi các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình, phía bên dưới, những người mẹ, người bà vốn đã phải chịu những cảnh đời không hạnh phúc chỉ biết cúi đầu sụt sịt. Những tiếng khóc vốn không thành tiếng nhưng bỗng chốc trở nên nức nở khi một vị hội thẩm nhân dân trong hội đồng xét xử (HĐXX) dành khá nhiều thời gian giáo dục các bị cáo.



Sau khi xem xét mọi tình tiết của vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Trùng Dương 9 năm tù vì tội “Cướp tài sản”. Cùng tội danh này, ba bị cáo còn lại cùng bị áp dụng mức án 7 năm tù.



* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

