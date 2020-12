Quảng Ngãi: Giả danh công an, viện kiểm sát đe dọa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Qua điều tra và phối hợp điều tra, Công an Quảng Ngãi đã xác định được 5 đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao và giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa, thực hiện hành vi lừa đảo người dân, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.





Ngày 9/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố điều tra 5 bị can trong đường dây sử dụng công nghệ cao, giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người dân trên địa bàn.





Một trong số nạn nhân ở TP.Quảng Ngãi kể lại vụ việc bị nhóm đối tượng đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.





Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sau khi chọn được "con mồi" (người để thực hiện hành vi đe dọa tống tiền), các đối tượng trong nhóm này gọi điện thoại, giả danh là cán bộ công an, viện kiểm sát đang thực hiện điều tra vụ việc vi phạm buôn bán ma túy, kết cấu với người nước ngoài rửa tiền… (có liên quan đến nạn nhân) rồi đe dọa, yêu cầu (nạn nhân) phải chuyển, gửi tiền vào tài khoản được hướng dẫn để làm tin, được giảm tội…



Nhiều nạn nhân lớn tuổi khi nghe những lời lẽ, nội dung hăm dọa trên của các đối tượng qua điện thoại, đã vội chuyển tiền qua tài khoản theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo.





Một số chứng cứ liên quan.





Tại địa bàn Quảng Ngãi, sau khi nhận được đơn tố giác của một nạn nhân ở TP.Quảng Ngãi trình báo với số tiền bị lừa gần 6 tỷ đồng, Công an Quảng Ngãi đã vào cuộc khẩn trương điều tra, làm rõ.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với một số đơn vị tỉnh bạn, Công an Quảng Ngãi đã xác định được 5 đối tượng trong đường dây trên, gồm: Đặng Thành Toại (25 tuổi), Lê Ngọc Quyền (24 tuổi), Nguyễn Tấn Thắng (25 tuổi), Hoàng Minh Tài (27 tuổi) và Nguyễn Văn Rô (28 tuổi), đều trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.



Công an đang điều tra một trong số các đối tượng trong nhóm.



Các đối tượng khai nhận để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện khi nhận tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân, các đối tượng đã đi gom chứng minh nhân dân (CMND), làm giả CMND và đi mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.



Sau khi mở hàng trăm tài khoản ở các ngân hàng, nhóm đối tượng trên đã cung cấp cho nhóm đối tượng Đài Loan, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.





Theo NHIỆT BĂNG (Dân Việt)