Đánh bài ăn tiền khi tới uống rượu mừng tân gia, 7 người bị bắt

Sau khi ăn nhậu mừng tân gia xong, 6 vị khách cùng chủ nhà ở Thanh Hóa đã rủ nhau đánh bài ăn tiền và bị công an bắt quả tang.





Ngày 3-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can đối với 7 người gồm: Ngô Quang Lợi (SN 1976), Phạm Văn Quang (SN 1983), Nguyễn Cao Kỳ (SN 1982), Nguyễn Văn Ninh (SN 1964), Đỗ Xuân Nhàn (SN 1967), Nguyễn Văn Chính (SN 1990); cùng ngụ xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa và Nguyễn Văn Trọng (SN 1984), ngụ thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân về tội "Đánh bạc".



Nhóm đánh bài ăn tiền và tang vật vụ án - Ảnh: Công an Thanh Hóa



Trước đó, tối 29-11, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc tại nhà của Nguyễn Văn Chính (xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa) có một nhóm người tổ chức đánh bạc, gây bức xúc trong nhân dân.



Vào cuộc điều tra xác minh, lực lượng Công an đã bắt quả tang 7 người đang đánh bạc dưới hình thức đánh 3 cây, thu giữ trên chiếu bạc hơn 27 triệu đồng, 7 điện thoại di động và 1 bộ bài tú lơ khơ.



Khai nhận tại cơ quan công an, 7 người cho biết chiều 29-11, anh Nguyễn Văn Chính có tổ chức mừng tân gia, có mới anh em bạn bè tới chung vui. Tàn tiệc, nhóm này đã rủ nhau đánh bài ăn tiền và bị công an bắt quả tang.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thiệu Hóa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

TUẤN MINH (NLĐO)