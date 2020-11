Dùng sổ đỏ giả lừa tiền thật!

Do kẹt tiền nên Nguyễn Phước Quý Tuấn (1978, trú P. Thủy Xuân, TP Huế, TT-Huế) nảy sinh đặt mua sổ đỏ “dổm” trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.



Nguyễn Phước Quý Tuấn tại cơ quan CA.





Qua mạng xã hội, Tuấn đặt mua của 1 đối tượng (chưa xác định rõ danh tính) sổ đỏ, trong đó ghi rõ nội dung của 1 lô đất ở tại TP Huế, có số ký hiệu BT 250857 mang tên của Tuấn. Sau khi mua sổ đỏ giả này, Tuấn cầm đến thế chấp cho chị Lê Thị T.H (1970, trú đường Trần Phú, TP Huế) để vay 200 triệu đồng. Khi đến vay tiền của chị Hà, Tuấn “nổ” đang cần tiền để làm ăn, kinh doanh nên chỉ cắm một thời gian ngắn sẽ đưa tiền đến trả để lấy sổ đỏ về. Cầm sổ đỏ Tuấn đưa, chị H. thấy thông tin đầy đủ, có con dấu của UBND TP Huế nên yên tâm. Mặt khác, là chỗ quen biết nên chị H. đồng ý cho Tuấn vay tiền. Khoảng 1 tháng sau, cũng với lý do cần tiền làm ăn, Tuấn lại tiếp tục đưa 1 sổ đỏ khác cũng mang tên Tuấn, sổ đỏ có ký hiệu BT 250900 của Sở TN-MT tỉnh TT-Huế đến chỗ chị H. để cầm và đặt vấn đề vay thêm hàng trăm triệu đồng. Với suy nghĩ, 1 lô đất có trị giá tiền tỷ và việc Tuấn cầm để vay hơn 200 triệu đồng là bình thường nên chị H. tiếp tục đồng ý cho vay. Sau khi vay tiền của chị H., dù đã đến thời gian trả nợ nhưng Tuấn vẫn không chịu trả. Chị H. nhiều lần liên lạc thì Tuấn đưa ra nhiều lý do để khất nợ. Sau đó, Tuấn dần lánh mặt chị H. mỗi khi người này liên lạc để lấy nợ.



Lúc này, thông qua các mối quan hệ xã hội, chị H. tìm hiểu mới biết được Tuấn không hề có nhiều tài sản như từng “nổ” với nhiều người. Nghi ngờ, sổ đỏ Tuấn thế chấp để vay tiền có vấn đề, chị H. đã nhờ người quen xác định giúp nguồn gốc các thửa đất trên 2 sổ đỏ. Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra thì xác định, trên thực tế không có 2 lô đất như 2 sổ đỏ mà chị H. đang cầm. Qua xác minh, 2 sổ đỏ này được xác định là sổ đỏ giả. Lúc này, chị H. đã có đơn gửi cơ quan CA. Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Phước Quý Tuấn (1978, trú P.Thủy Xuân, TP Huế) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo cơ quan điều tra, để có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp vay tiền của người khác, vào tháng 11- 2019 và 12-2019, Tuấn đặt mua qua mạng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được làm giả của UBND TP Huế và Sở TN-MT. Sau đó, Quý đưa thế chấp cả 2 giấy chứng nhận làm giả này cho chị để vay số tiền mặt là 470 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Tuấn sử dụng để tiêu xài cá nhân. Ngày 26-11, cơ quan điều tra CATP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phước Quý Tuấn về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo H.LAN (cadn)