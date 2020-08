Sổ đỏ giả hoành hành, người lương thiện bất an

Đường dây làm giả giấy tờ vừa bị phá ở Đồng Nai cho thấy xã hội đang gặp nhiều nguy hiểm. Bắt một đường dây, nhưng làm sao biết được có bao nhiêu đường dây khác đang hoạt động. Ai có thể trả lời được có bao nhiêu giấy tờ giả đang lưu hành trên thị trường và bị kẻ xấu khai thác như thế nào.



Và cho dù khai thác như thế nào thì cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Có thông tin về sổ đỏ, sổ hồng và chứng minh nhân dân của người sở hữu, bọn lừa đảo có thể hoàn tất một bộ hồ sơ về giấy tờ nhà, đất để mua bán, cầm cố. Chỉ cần sơ suất, ai cũng có thể dính bẫy. Đã có nhiều nạn nhân của những vụ lừa đảo từ sổ đỏ giả.



Cách thức lừa có khác nhau, nhưng “công cụ” chính là cuốn sổ đỏ, sổ hồng. Lấy giấy giả bán tài sản thật, chủ tài sản không hề hay biết, người mua cũng tưởng mình mua tài sản của chủ thật. Hậu quả rất lớn, người bị lừa và người sở hữu tài sản đều điêu đứng, xã hội bất an vì loại tội phạm này.



Bọn làm giấy tờ giả quảng cáo trên mạng, “Nhận làm tất cả các loại giấy tờ theo yêu cầu”, “Nhận làm sổ hồng, sổ đỏ”, người đọc có thể hiểu ngay lời quảng cáo này muốn đưa thông điệp gì. Và với công nghệ in ấn hiện nay, chỉ cần vài ngày là xong một loại giấy tờ hay hồ sơ theo yêu cầu. Giá của loại giấy tờ giả trên thị trường cao thấp tùy vùng miền, tùy loại giấy tờ, trong đó sổ đỏ, sổ hồng cao nhất, vài chục triệu đồng một bộ.



Công an là người điều tra, phát hiện, truy bắt các đường dây sản xuất giấy tờ giả, các vụ lừa đảo bằng giấy tờ giả là rất đáng ghi nhận, nhưng như vậy chưa đủ, phải ngăn ngay từ gốc, đó là chất lượng của các loại giấy tờ.



Chúng ta nói nhiều đến công nghệ 4.0, nhưng chưa làm được gì nhiều, chưa có những ứng dụng thiết thực vào đời sống. Ví dụ phôi sổ đỏ, sổ hồng, hoàn toàn có thể làm bằng chất liệu, hoặc một chi tiết không thể giả được, nếu giả sẽ dễ dàng phát hiện.



Hoặc căn cước công dân, chỉ cần một chi tiết được xác định và kiểm soát bằng công nghệ, thì không ai có thể giả được.



Từ thực trạng giấy tờ giả tràn lan hiện nay, mỗi người dân phải biết tự bảo vệ mình trước khi kêu cứu chính quyền. Không dễ dàng đưa giấy tờ nhà đất cho người khác xem vì có thể bị đánh tráo, chỉ giao dịch mua bán tại các cơ quan có thẩm quyền. Đó là những địa chỉ có thể thẩm định hồ sơ giấy tờ và xác lập tính pháp lý bằng con dấu của cơ quan nhà nước, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bên giao dịch.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/so-do-gia-hoanh-hanh-nguoi-luong-thien-bat-an-832146.ldo



Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)