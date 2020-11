Công an TP HCM cảnh báo về loại ma túy mới "nước xoài"

Theo Công an TP HCM, gần đây xuất hiện loại ma túy mới Bromazepam với bao bì đóng gói là "nước xoài" được mua bán trên các trang mạng xã hội.

Ngày 3-11, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác công an tháng 10-2020.



Tại Hội nghị giao ban, thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, đã báo cáo tổng kết cao điểm đợt 2 tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP trước, trong, sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.



Công an TP HCM đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để tội phạm có điều kiện hoạt động gây phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.





Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu chỉ đạo



Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm, ghi nhận xảy ra 363 vụ phạm pháp hình sự, so với thời gian liền kề giảm 5,47%, án cướp tài sản giảm 5,88%, án cướp giật giảm 19,12%, án trộm cắp giảm 16,85%, các tổ chức đánh bạc và môi giới mại dâm được tăng cường đấu tranh triệt phá (tăng 175% so với liền kề); đã điều tra khám phá nhanh 268 vụ phạm pháp hình sự, bắt 545 đối tượng.



Các vụ án rất nghiêm trọng, vụ án được dư luận quan tâm đều được các đơn vị khẩn trương truy xét, khám phá ngay khi xảy ra; hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát được nâng cao. Công an TP HCM đã phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy từ các tỉnh vào TP để tiêu thụ và trung chuyển đi nơi khác. Đặc biệt, đáng chú ý, xuất hiện loại ma túy mới Bromazepam với bao bì đóng gói là "nước xoài" được mua bán trên các trang mạng xã hội (đã được Công an Quận 5, Gò Vấp phát hiện, xử lý).



Nhiều đơn vị được biểu dương, tặng giấy khen



Thiếu tướng Lê Hồng Nam biểu dương các đơn vị đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống Covid-19.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)