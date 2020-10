Tử hình cô gái 19 lần vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 23-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tử hình đối với Nguyễn Thanh Ngọc (29 tuổi, quê Long An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Bị cáo Nguyễn Thanh Ngọc tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: ĐAN THUẦN



Theo nội dung vụ án, khoảng 13h ngày 27-2-2019, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) phát hiện trong cốp xe máy do Nguyễn Thanh Ngọc chạy từ Campuchia về Việt Nam có 1 giỏ xách chứa 3.966 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 1,5kg, 997,32 gram Katamin và gần 2 kg Methamphetamine.



Qua điều tra, Ngọc khai số ma túy trên của đối tượng Dương Ngọc Như Huỳnh (33 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) thuê Ngọc vận chuyển từ cửa hàng của Huỳnh thuê ở Svay Riêng, Campuchia về huyện Đức Huệ, tỉnh Long An giao cho Lê Hoàng Vũ (41 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) với giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thì Ngọc bị bắt.



Tổng cộng Ngọc đã tham gia vận chuyển trái phép ma túy thuê cho Dương Ngọc Như Huỳnh từ Campuchia về Việt Nam 19 lần, từ tháng 11-2018 đến khi bị bắt, thu lợi bất chính 182 triệu đồng.



Số tiền thu lợi bất chính, Ngọc khai trả nợ và tiêu xài cá nhân.



Ngày 10-7-2020, TAND tỉnh Long An tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Ngọc tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Bị cáo Ngọc đồng ý với toàn bộ tội danh nhưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.



HĐXX nhận định án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An xử đúng người đúng tội. Bị cáo Ngọc vận chuyển ma túy với số lượng lớn rất nhiều lần nên cần xử lý nghiêm.



Vì lẽ đó, TAND Cấp cao đã bác kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo Ngọc.

Theo ĐAN THUẦN (TTO)