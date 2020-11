Công an huyện Krông Pa tích cực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

(GLO)- Trước đây, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có thói quen chế tạo, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ để săn bắn thú rừng. Trước tình hình đó, Công an huyện Krông Pa đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Trung tá Ê Ban Chí-Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa-cho biết: Đơn vị đã quyết liệt triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT. Đồng thời, đơn vị yêu cầu các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn đánh giá việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT được trang bị trong lực lượng Công an và các cơ quan, tổ chức. Rà soát số lượng, nguồn gốc của VK, VLN, CCHT, lập danh sách các đối tượng cần tập trung tuyên truyền, vận động thu hồi, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc có biểu hiện nghi vấn.

Thời gian qua, các đội nghiệp vụ đã vào cuộc quyết liệt thu hồi VK, VLN, CCHT. Thiếu tá Nguyễn Thành Chung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa) cho biết: “Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, các tổ tuần tra chú trọng đến việc kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến VK, VLN, CCHT. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã phát hiện 2 vụ với 3 đối tượng vi phạm và bàn giao cho các đội nghiệp vụ khác xử lý”.

Người dân buôn Sóa (xã Krông Năng, huyện Krông Pa) tự nguyện giao nộp súng hơi tự chế. Ảnh: Lê Gia

Cụ thể, ngày 12-8, tổ tuần tra trên đường Trường Sơn Đông phát hiện đối tượng Liều Văn Hòa (SN 1995) và Ma Văn Lánh (SN 1994, cùng trú huyện M’Đrak, tỉnh Đak Lak) điều khiển xe máy mang theo 2 khẩu súng săn. Các đối tượng khai nhận là đang trên đường sang địa bàn huyện Krông Pa để săn bắn. Trước đó, ngày 7-1, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự cũng đã bắt giữ đối tượng Võ Minh Đức (SN 1990, trú tổ 12, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 25 dương tính với ma túy và mang theo 1 khẩu súng rulo, 3 viên đạn hơi cay, 1 mã tấu và 1 con dao.

Để phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia loại trừ tình trạng sử dụng trái phép VK, VLN và CCHT, tháng 9-2020, Công an huyện Krông Pa đã ra mắt mô hình “Thôn, buôn không có VK, VLN, CCHT” tại buôn Sóa (xã Krông Năng). Đây là buôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng và giáp ranh với tỉnh Đak Lak. Cùng với đó, một số người dân có thói quen sử dụng VK, VLN, CCHT tự chế để săn bắn thú rừng, đánh bắt cá. Không những vậy, trước đây, tại buôn này đã có trường hợp sử dụng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây rối trật tự công cộng.

Điểm mới của mô hình là xây dựng lực lượng nòng cốt tại chỗ, có quy chế hoạt động bài bản, ổn định và hiệu quả. Ngay tại buổi ra mắt, một số người dân đã tự nguyện giao nộp các loại súng tự chế cũng như ký cam kết không mua bán, trao đổi, sản xuất, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT.

Ông Nông Đức Công-Phó Chủ tịch UBND xã Krông Năng-cho hay: “Mô hình này đã từng bước chuyển đổi nhận thức pháp luật của người dân, góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng vũ khí trái phép để săn bắn thú rừng và đấu tranh phòng ngừa tội phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT”.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Krông Pa đã thu hồi được 133 VK, VLN, CCHT, linh kiện súng các loại. Công an huyện đã khởi tố 1 bị can dùng súng tự chế đe dọa giết người.

Trung tá Ê Ban Chí cho biết: “Công an huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Đặc biệt, lực lượng Công an xã sẽ thực hiện 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc thiểu số để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động. Đồng thời, đơn vị cũng sẽ tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị VK, VLN, CCHT để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự ở cơ sở”.

LÊ GIA