Bộ Công an tiếp tục điều tra một loạt gói thầu sai phạm tại CDC Hà Nội

Ngoài gói thầu số 15 gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỉ đồng, Bộ Công an còn xác định CDC Hà Nội có sai phạm tại 16 gói thấu với số tiền mua thiết bị là hơn 81 tỉ đồng.



Truy tố cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm

Bộ Công an tiếp tục điều tra các sai phạm xảy ra tại CDC Hà Nội. Ảnh: LĐO.





Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội - CDC Hà Nội.



Trong số đó có bị can Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc CDC Hà Nội. Sai phạm xảy ra khi CDC Hà Nội mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, tại gói thầu số 15 với số tiền là 9,54 tỉ đồng.



Viện Kiểm sát cáo buộc, sai phạm của các bị can tại gói thầu số 15 gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 5 tỉ đồng.



Ngoài gói thầu số 15 trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 3.2020, CDC Hà Nội còn thực hiện đấu thầu với 16 gói thầu mua trang thiết bị, vật tư tiêu hao trị giá hơn 81 tỉ đồng.



Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ở các gói thầu này, CDC Hà Nội đã thanh toán cho nhà thầu số tiền hơn 69 tỉ đồng.



Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định, CDC Hà Nội còn thực hiện 2 gói thầu thiết kế, in ấn các tài liệu và phát sóng các nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trị giá hơn 1,9 tỉ đồng. CDC Hà Nội đã thanh toán cho nhà thầu số tiền gần 1,4 tỉ đồng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, các hoạt động đấu thầu nêu trên có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.



Ngày 12.9.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định tách vụ án hình sự số 18, tách vụ án trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



https://laodong.vn/phap-luat/bo-cong-an-tiep-tuc-dieu-tra-mot-loat-goi-thau-sai-pham-tai-cdc-ha-noi-852959.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)