Bình Phước: Tạm giữ 3 nghi can khống chế người đòi cướp hơn 2 tỉ đồng

Trong lúc nhậu chung, nam thanh niên tại Bình Phước nghe một người trong bàn nói có số tiền hơn 2 tỉ đồng trong tài khoản, anh ta nổi lòng tham, rủ thêm 2 thanh niên khác khống chế để cướp tiền nhưng bất thành.



Nguyễn Văn Hổ tại cơ quan công an. ẢNH: V.T



Ngày 1.11, Công an TP.Đồng Xoài cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi can, gồm: Nguyễn Văn Hổ, (24 tuổi), Nguyễn Văn Thành (19 tuổi) và Phạm Ngọc Thành (18 tuổi, cùng ngụ H.Phú Riềng, Bình Phước) để điều tra, làm rõ vụ cướp hơn 2 tỉ đồng. Vụ việc xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn vào đêm 26.10 vừa qua.



Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ ngày 26.10, trong lúc nhậu chung với nhóm bạn, Hổ có nghe một người trong bàn tên Nam nói mới nhận tiền đất và trong điện thoại báo tài khoản ngân hàng có số tiền hơn 2 tỉ đồng nên Hổ nảy sinh ý định muốn chiếm đoạt.



3 nghi can tại cơ quan cảnh sát điều tra (Hổ áo đen, bên trái và 2 nghi can cùng tên Thành) - ẢNH: V.T



Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, cả nhóm nhậu xong, Hổ gọi taxi đến gặp Nguyễn Văn Thành và Phạm Ngọc Thành rồi cùng đi đến một nhà trọ tại P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, nơi thanh niên tên Nam đang ở. Hổ nói “lên đây phụ anh xong anh cho tiền”, nghe vậy cả 2 người tên Thành hỏi là "phụ cái gì", nhưng Hổ không nói, nhưng cả hai vẫn đồng ý đi cùng Hổ.



Tại phòng trọ của anh Nam, Hổ dùng dao bấm uy hiếp Nam phải chuyển số tiền hơn 2 tỉ đồng sang tài khoản của mình, nhưng Nam không đồng ý. Hổ tiếp tục dùng dao bấm dí vào trán và đánh vào mặt, lưng anh Nam khiến anh Nam bị thương ở trán.



Sau đó các đối tượng dùng bao gối trùm đầu và dùng dây trói hai tay anh Nam lại rồi đẩy ra xe taxi. Vừa ra đến cửa thì anh Nam bỏ chạy ra ngoài đường và trốn thoát. Sau đó đến trình báo tại cơ quan công an.



Đến chiều 29.10, Công an TP.Đồng Xoài đã bắt được Nguyễn Văn Hổ khi anh ta đang trốn tại TP.HCM. 2 nghi can còn lại cũng bị bắt giữ sau đó.



Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo HOÀNG GIÁP (thanhnien)