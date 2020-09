Quá khứ tù tội của đại ca giang hồ mạng Dũng "trọc"

Nổi tiếng trên mạng xã hội trong vài năm trở lại đây, Dũng "trọc" trở thành hiện tượng khi thường xuyên phát trực tiếp nói về cách sống và "luật" của người trong "giang hồ".



Giang hồ mạng Dũng "trọc" bị bắt

Dũng "trọc" bắt người khác quỳ lạy.





Nổi tiếng sau video bắt người khác quỳ lạy



Dũng "trọc" có tên thật là Nguyễn Văn Dũng (SN 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP.Hà Nội) nổi tiếng trên mạng xã hội trong vài năm trở lại đây. Dũng trở thành hiện tượng khi thường xuyên phát trực tiếp (livestream) nói về cách sống và "luật" của người trong "giang hồ".



Theo như những gì mà người đàn ông này nói trong các lần livestream trên mạng xã hội, công việc chủ yếu của Dũng và đàn em là bảo kê nhà hàng, quán karaoke và hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen.



Dũng cũng từng bắt một người đàn ông cởi trần, xăm trổ đầy người phải quỳ lạy mình trong một video đăng tải trên mạng xã hội. Trong video này, Dũng liên tục chửi bới với thái độ bức xúc vì người này dám "làm sai" với mình. Sau khi được đăng tải, video này đã được chia sẻ rộng rãi và cái tên Dũng "trọc" cũng trở nên nổi tiếng tiếng trên mạng xã hội.





Dũng "trọc" nhận Khá "Bảnh" làm con nuôi và có mối quan hệ thân thiết với nhau.



Dũng "trọc" có mối quan hệ khá thân thiết với các giang hồ mạng nổi tiếng khác như Quang "Rambo", Phú Lê, Huấn "hoa hồng", Đường "Nhuệ".... và đặc biệt là Khá "Bảnh". Khá đã nhận Dũng là bố nuôi và thường xuyên qua lại giữa Bắc Ninh và Hà Nội để thăm Dũng. Trong phiên toà xét xử Khá vào cuối năm 2019, Dũng "trọc" cũng có mặt và lớn tiếng động viên con nuôi cố gắng giữ gìn sức khoẻ trong thời gian thi hành án.



Dũng cũng góp mặt trong 2 bộ phim gồm Tuý Zai Zai và Chạm mặt giang hồ với hàng triệu lượt xem trên kênh Youtube.



Từng đại náo vũ trường



Dũng "trọc" lĩnh án 24 tháng tù sau vụ đại náo vũ trường ở Hà Nội.



Ngày 5/1/2012, Dũng "trọc" cùng một số đàn em đến vũ trường Nexttop uống rượu, trong đó có Vũ Tấn Cường (SN 1985).



Tại đây, có một nhóm khách ở bàn bên cạnh đánh nhau nên nhóm Dũng rời bàn, tránh ra chỗ khác.



Lúc này, thấy nhóm Dũng đi ra, một nhân viên an ninh đã ngăn lại vì nghĩ Dũng đi ra đánh nhau. Bị ngăn lại, Dũng và các đàn em đã xông vào hành hung người này, riêng Dũng đã dùng cốc thủy tinh đánh.



Quá trình xô xát, Cường rút khẩu súng ngắn ổ quay tự chế bắn một phát vào bụng nam nhân viên an ninh bị thương tích 47%.



Đến ngày 20/3, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Tấn Cường 16 năm 6 tháng về tội Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Dũng "trọc" lĩnh án 24 tháng tù giam về tội danh Gây rối trật tự công cộng.



Sau khi chấp hành án, Dũng ra tù và trở thành hiện tượng mạng xã hội.



Bị tạm giữ hình sự khi dự "tiệc thác loạn"





Dũng bị tạm giữ khi tham gia bữa "tiệc thác loạn" ở Hoà Bình.





Khoảng 1h ngày 11/9, Công an TP.Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình kiểm tra hành chính quán karaoke Minh Minh có địa chỉ tại TP.Hoà Bình do V.T.K.M (SN 1973, trú tại phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình) làm chủ.



Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 20 nam, nữ thanh niên có dấu hiệu tổ chức, sử dụng ma túy trái phép chất ma túy tại 2 phòng hát số 301 và 402. Tang vật thu giữ gồm 2 thẻ ATM, 11 đĩa sứ; 1 túi ni lông chứa chất bột màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy.



Qua đấu tranh, Công an TP.Hòa Bình xác định đối tượng Lê Đức Hùng (SN 1982, trú tại phường Đồng Tiến, TP.Hòa Bình), là người đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhóm thanh niên nói trên.



Tại thời điểm kiểm tra, Lê Đức Hùng không có mặt tại quán karaoke Minh Minh. Sau khi được vận động, đối tượng Lê Đức Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan Công an Lê Đức Hùng khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của mình.



Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hòa Bình đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Hùng và 4 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra, gồm Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”, SN 1968, trú tại Vạn Phúc, quận Hà Đồng, TP.Hà Nội); Hà Long Nhật (SN 2002, trú tại thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), là nhân viên quán karaoke; Bùi Đức Hùng (SN 1992, trú tại phường Thống Nhất, TP.Hòa Bình) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1992, trú tại Thị trấn Mai Châu).





https://danviet.vn/qua-khu-tu-toi-cua-dai-ca-giang-ho-mang-dung-troc-50202012912291709.htm

Theo ĐỨC SƠN (Dân Việt)