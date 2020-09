Giang hồ mạng Dũng "trọc" bị bắt

Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc", người được xem mệnh là giang hồ mạng) đã bị Công an TP Hòa Bình bắt giữ khi đang sử dụng trái phép chất ma túy cùng với 19 đối tượng khác.





Ngày 12-9, tin từ Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết qua công tác nắm tình hình, tối 11-9, Công an TP Hòa Bình đã bắt quả tang 20 người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Minh Minh ở xóm 7, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.



Dũng "trọc" - bố nuôi của giang hồ mạng Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh")



Theo Công an TP Hòa Bình, vào khoảng 1 giờ ngày 11-9, Công an TP Hòa Bình tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Minh Minh do Vũ Thị Kim Minh (SN 1973; ngụ phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) làm chủ.



Qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 20 nam, nữ thanh niên có dấu hiệu tổ chức, sử dụng ma túy trái phép chất ma túy tại 2 phòng hát số 301 và 402. Tang vật thu giữ gồm 2 thẻ ATM, 1 đĩa sứ; 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy.



Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Hòa Bình xác định Lê Đức Hùng (SN 1982; ngụ phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình) là người đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhóm thanh niên nói trên.



Tại thời điểm kiểm tra, Lê Đức Hùng không có mặt tại quán karaoke Minh Minh. Sau khi được vận động, Lê Đức Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Lê Đức Hùng khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của mình.



Nhóm nam, nữ thanh niên bị Công an TP Hòa Bình bắt giữ



Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Hùng và 4 trường hợp khác để phục vụ công tác điều tra, gồm: Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc"; SN 1968, trú tại Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội); Hà Long Nhật (SN 2002; ngụ thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), là nhân viên quán karaoke; Bùi Đức Hùng (SN 1992; ngụ phường Thống Nhất, TP Hòa Bình) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1992; ngụ thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).



Dũng "trọc" tên thật là Nguyễn Văn Dũng (SN 1968; tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội). Tên tuổi của Dũng "trọc" được biết đến nhiều hơn khi có hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội Facebook. Dũng "trọc’’ còn kết giao với các "giang hồ mạng" khác như Phú Lê, Huấn "hoa hồng", Dương Minh Tuyền... Đặc biệt, Dũng "trọc" nhận Khá "Bảnh" (Ngô Bá Khá) làm con nuôi. Hôm Khá Bảnh bị tuyên án, Dũng "trọc" đã cùng một số anh em xuất hiện ở nơi xét xử - TAND thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).



Năm 2013, Dũng "trọc" bị TAND Hà Nội tuyên án 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng khi cùng đàn em nổ súng gây náo loạn một vũ trường tại Hà Nội. Đến năm 2016, Dũng "trọc" lại gây xôn xao mạng xã hội với clip "Dũng "trọc" Hà Đông cùng đàn em bắt giang hồ Quảng Ninh quỳ lạy".



Hiện, Công an TP Hòa Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

