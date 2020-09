Hành trình truy bắt "ông trùm" đường dây cờ bạc hàng chục triệu USD tại Đà Nẵng(Bài 2: Thúc thủ trên chiếc xe sang Range Rover)

Xác định Trần Viết Nghĩa là “ông trùm” điều hành đường dây cờ bạc ăn thua tiền tỷ tại Đà Nẵng, BCA 320B huy động toàn lực vào cuộc xác minh toàn bộ nhân thân, lai lịch của nghi can. Bên cạnh đó, BCA cũng đã dựng lên sơ đồ đường dây cờ bạc phi pháp này, trong đó tập trung vào số đối tượng có vai trò tổ chức và con bạc trực tiếp cá cược.



Hành trình truy bắt "ông trùm" đường dây cờ bạc hàng chục triệu USD tại Đà Nẵng (Kỳ 1: Theo dấu "ông trùm")

Trần Viết Nghĩa và Phạm Ngọc Thạch (ảnh nhỏ) bị bắt quả tang khi đang giao dịch số tiền cá độ hơn 1 tỷ đồng.



Đi sâu tìm hiểu nhân thân nghi can tại nơi cư trú được biết, Nghĩa thuộc diện “cáo già” trong việc tổ chức điều hành đường dây cờ bạc. Để che mắt dư luận, hắn trưng biển kinh doanh dịch vụ cầm đồ và hoạt động karaoke tại số 376- Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng). Nghĩa luôn tỏ ra là người kinh doanh thành đạt và thuộc tầng lớp đại gia ở Đà Nẵng. Hắn sở hữu cùng lúc 2 ô-tô đắt tiền là Venza và Range Rover không dưới 10 tỷ đồng. Nghĩa thường xuyên lui tới những chỗ ăn chơi đắt tiền và lúc nào cũng chịu chơi và chịu chi theo kiểu “con nhà có điều kiện”. Tuy nhiên, không ai biết Nghĩa làm nghề gì mà giàu lên một cách nhanh chóng và lúc nào cũng có bốn năm đệ tử “xăm trổ” theo bảo vệ.



Còn những người cùng nằm trong đường dây cờ bạc phi pháp do mình điều hành, Nghĩa sẵn sàng sai đàn em “xử đẹp” với những con bạc “chạy làng” khi thua và thường xuyên chi đậm cho đám “tay chân” thân cận. Để trấn an những người chơi và đại lý cấp dưới của mình, Nghĩa tung tin là đã lo liệu hết tất cả, cơ quan bảo vệ pháp luật không thể nào “rờ” tới được.



Quá trình tìm hiểu hệ thống mạng lưới cờ bạc do Nghĩa điều hành, BCA 320B xác định có khoảng 300 con bạc ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Đây là đường dây thuộc diện Super Master (tài khoản tổng) dành cho những hệ thống cá cược có số tiền từ 1 triệu USD trở lên. Đường dây này hoạt động mạnh tại Đà Nẵng, thu hút người tham gia cá cược nhiều thể loại khác nhau như cá độ bóng đá, Nuber Game, Kendo... với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng.



Sau hơn 4 tháng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để theo dõi đối tượng, thu thập chứng cứ, trung tuần tháng 7-2020, Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng quyết định phá Chuyên án 320B, không để cho đường dây cờ bạc phi pháp này gây thêm hậu họa xấu cho xã hội. Nhiệm vụ đặt ra là phải bắt quả tang cho bằng được hành vi phạm pháp của đối tượng chủ mưu cầm đầu, sau đó tiến hành bắt, xử lý toàn bộ số đối tượng có vai trò tổ chức. Đáng chú ý là phải khống chế, bắt giữ nhanh đối tượng quản lý hệ thống đường dây cá độ, qua đó kịp thời truy thu tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, truy tố về sau.





BCA 320B kịp thời khống chế, bắt giữ Nguyễn Long, đối tượng quản lý toàn bộ hệ thống mạng cá độ do Trần Viết Nghĩa cầm đầu.





Chiều 13-7-2020, thông tin trinh sát báo về, Nghĩa đang chuẩn bị giao dịch một lượng tiền rất lớn cho đồng bọn trong đường dây cờ bạc. Ngay lập tức, BCA 320B triển khai lực lượng gồm 60 CBCS Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an Đà Nẵng và Bộ Công an chia làm nhiều tổ công tác sẵn sàng chờ lệnh. Đúng 15 giờ cùng ngày, Trần Viết Nghĩa điều khiển ô-tô BKS 43A-394.54 ra khỏi nhà, mang theo 1,15 tỷ đồng để giao dịch với đồng bọn. Khi xe của Nghĩa di chuyển đến đường Hàn Thuyên (thuộc P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) để giao tiền cho Phạm Ngọc Thạch (1975, trú P. Hòa Cường Bắc). Ngay lập tức, Thạch và Nghĩa bị bắt quả tang, di lý về Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa, lực lượng Công an lập biên bản tạm giữ thêm 800 triệu đồng trong két sắt cùng nhiều tài liệu liên quan khác.



Thông qua việc bắt Nghĩa, BCA 320B quyết định bắt khẩn cấp toàn bộ số đối tượng còn lại liên quan đến đường dây cờ bạc này. Cụ thể, 2 đối tượng có vai trò bảo vệ và thu tiền cho Nghĩa là Mai Văn Bảo Long (1985) và Lê Quang Việt (1993) cùng đối tượng Nguyễn Long (1988, đều trú TP Đà Nẵng) là kỹ thuật viên quản lý hệ thống mạng cá độ. Nhóm 5 con bạc hệ thống cấp dưới của Nghĩa, gồm: Lê Tấn Vũ, Nguyễn Đức Khương (1984), Nguyễn Viết Lập (1989), Lê Đức Thành (1990) và Nguyễn Quang Nhật (1987, đều trú TP Đà Nẵng). 3 con bạc trực tiếp nhận mạng tham gia cá độ có: Nguyễn Quốc Tuấn (1982), Hồ Văn Vinh (1984) và Nguyễn Duy Thống (1983, đều trú TP Đà Nẵng).



Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi can, BCA 320B phát hiện thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32.385.000 USD, quy ước là khoảng 600 tỷ đồng; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 ô-tô (siêu xe Range Rover của Trần Viết Nghĩa, Honda CRV của Lê Tấn Vũ và CX5 của Nguyễn Đức Khương). Ngoài ra, BCA còn tạm giữ hơn 20 ĐTDĐ, 1 máy đếm tiền, 1 máy vi tính xách tay, 1 máy Ipad và 8 cuốn sổ có ghi dữ liệu cá cược.

