Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lúc rạng sáng

Rạng sáng nay (27.7), nhóm 5 người quốc tịch Trung Quốc sau khi đi thuyền nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và chuẩn bị di chuyển vào TP.Hồ Chí Minh thì bị phát hiện.



Bắt thêm 1 người Trung Quốc trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, Quảng Nam

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.





Rạng sáng 27.7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - C08, Bộ Công an) thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.



Tới khoảng 5h sáng, tổ công tác phát hiện ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-57510 do tài xế Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, trú tại Khánh Hòa) có biểu hiện nghi vấn. Dừng xe kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 5 người quốc tịch Trung Quốc và 1 phụ xe.



Qua đấu tranh khai thác, công an xác định 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai.



“5 trường hợp trên đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TP.Hồ Chí Minh thì bị tổ công tác bắt giữ”, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết.



Vụ việc và đối tượng được bàn giao tới Công an tỉnh Lào Cai xử lý theo thẩm quyền.



Trước đó, nhằm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Công điện của Cục trưởng Cục CSGT về việc thực hiện một số giải pháp trong phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT) thực hiện tăng cường tuần tra trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.



Quá trình tuần tra, đơn vị tập trung vào các lỗi nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như: Điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, không đúng quy định; chở hàng quá tải… Đối tượng tập trung kiểm soát là nhóm xe vận tải hành khách, hàng hóa…



https://laodong.vn/phap-luat/phat-hien-5-nguoi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-luc-rang-sang-822657.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)