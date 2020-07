Khởi tố 4 đối tượng chiếm đoạt tiền bằng cách lừa click vào link lạ

Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Sóc Sơn) đã làm rõ mộ nhóm đối tượng sử dụng mạng Internet để lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.





Nhấp vào đường link lạ, tài khoản mất gần 850 triệu đồng



Ngày 4/7, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".



4 đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992, trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), Phan Quang Vũ (sinh năm 1997, trú tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Thanh Hóa (sinh năm 1998, trú tại huyện La Gi, tỉnh Bình Thuận), Lê Đình Minh Cường (sinh năm 1998, trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị)



Các quyết định đã được chuyển qua Viện kiểm sát cùng cấp để phê chuẩn.



Trước đó, vào ngày 13/1, Công an huyện Sóc Sơn nhận được đơn trình báo của anh Đ.V (trú tại Sóc Sơn) về việc bị mất 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.



Anh V cho biết, anh có rao bán ôtô trên ứng dụng Chợ tốt, sau đó có một người sử dụng tài khoản Zalo nhắn tin hỏi mua và nói đang ở nước ngoài nên muốn đặt cọc trước 30 triệu đồng.



Người này gửi cho anh V đường link www.wester-union-moneybanking.weebly.com và hướng dẫn điền thông tin về tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Khi anh V làm theo hướng dẫn thì sau đó phát hiện 200 triệu đồng trong tài khoản bị "bốc hơi".



Nhận được thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Sóc Sơn) đã làm rõ mộ nhóm đối tượng sử dụng mạng Internet để lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Cầm đầu nhóm này là Nguyễn Văn Dũng.



Từ đầu năm 2019, Dũng đã nghiên cứu cách làm web giả mạo web của các dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhằm mục đích lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng của "con mồi." Dũng gọi Vũ, Hóa, Cường đến nhà trọ của mình ở Quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh) để cùng thực hiện hành vi lừa đảo.



Dũng chỉ đạo cả nhóm lên ứng dụng Chợ tốt để tìm “con mồi.” Sau đó giả vờ đặt mua hàng và giới thiệu là đang ở nước ngoài, sẽ chuyển tiền đặt cọc mua hàng.



Các đối tượng này đề nghị “con mồi” cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, đồng thời gửi kèm đường link giả mạo trang web chuyển tiền quốc tế.



Nếu nạn nhân điền thông tin theo hướng dẫn thì sẽ bị lộ thông tin về tài khoản ngân hàng và bị "rút ruột".



Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.



Theo Nguyễn Hoàng (TTXVN/Vietnam+)