Tiết lộ thủ đoạn điều hành đường dây ma túy do hot girl sinh viên năm 2 cầm đầu

Hoàng Nguyễn Minh Hằng, hot girl cầm đầu đường dây buôn bán ma túy, vừa bị công an bắt giữ. Cô sinh viên năm thứ 2 một trường cao đẳng du lịch bị cáo buộc là người đứng ra mua ma túy từ TP HCM đưa về bán ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị.





Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 13-6, xác nhận vừa phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.





Công an lấy lời khai Hoàng Thị Minh Hằng





Trước đó, vào ngày 8-6, lực lượng của đơn vị này đã bí mật ập vào một nhà nghỉ trên đường Điềm Phùng Thị (TP Huế) và bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999; ngụ tại phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Cơ quan công an thu giữ 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan tại 2 phòng của nhà nghỉ này.



Tiếp đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ thêm Nguyễn Văn Quang (SN 2000; tái đường Dương Văn An, TP Huế) và bạn gái là Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000; ngụ tại phường Phường Đúc, TP Huế). Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 625 gam ma túy tổng hợp dạng ketamin, cân tiểu ly mà một số dụng cụ dùng ma túy.







Chất ma túy bị thu giữ





Qua test nhanh, cả 3 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Hằng là sinh viên năm 2 một trường cao đẳng du lịch ở Thừa Thiên – Huế. Tại cơ quan công an, Hằng thừa nhận đã mua hàng từ TP HCM và vận chuyển theo đường xe khách về Huế bằng cách thuê người hoặc bỏ ma túy vào các gói hàng, quà sinh nhật. Sau đó, hot girl này không trực tiếp nhận hàng, giao dịch mà giao cho các đối tượng khác giao dịch thay, chuyển tiền qua thẻ, nhận ma túy về cất giữ, phân chia nhỏ ra để phân phối đến các "đại lý", "chân rết". Các đối tượng này lại thuê xe ôm, taxi để giao dịch, thanh toán khi mua bán ma túy.

Theo QUANG NHẬT (NLĐO)