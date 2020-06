Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo làm rõ vụ TS Bùi Quang Tín tử vong

Công an từng phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Quân Trường

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi Bộ Công an, làm rõ một số nội dung liên quan đến kiến nghị của gia đình về cái chết của TS, luật sư Bùi Quang Tín.

Ngày 6.6, trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, vợ ông Bùi Quang Tín) cho biết bà vừa nhận được công văn do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy ký ngày 4.6.

Nội dung công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi Bộ Công an, làm rõ liên quan đến một số nội dung kiến nghị của gia đình về cái chết của ông Bùi Quang Tín.

Còn luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho gia đình TS Bùi Quang Tín) cho biết: Ngày hôm qua (5.6) là tròn 2 tháng TS Bùi Quang Tín tử nạn.

Theo quy định, ngày 8.6 sẽ hết thời hạn xác minh 2 tháng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

"Chiều 5.6, điều tra viên trả lời tôi rằng, do vụ việc có tính chất phức tạp nên có thể sẽ phải gia hạn xác minh thêm thời gian nữa. Hy vọng, sớm có kết quả từ cơ quan điều tra để mọi người quan tâm đỡ ngóng trông", luật sư Quynh cho biết.

Trước đó, trưa 5.4 ông T.V.D (32 tuổi, lãnh đạo Viện Đào tạo quốc tế thuộc Trường Đại học Ngân hàng TPHCM) có tổ chức tiệc cùng 8 người đang làm việc tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Bữa tiệc được tổ chức ngay tại căn hộ của ông D.

Tại đây, mọi người dùng tiệc và có sử dụng bia rượu. Đến khoảng 15h cùng ngày, 6 người lần lượt ra về, vì vậy, căn hộ chỉ còn chủ nhà là ông D. và 2 người ở lại là ông Tín và ông N.Đ.T - Hiệu phó Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Khoảng 17h cùng ngày, do có hẹn với bạn nên ông D. đi ra khỏi căn hộ, chỉ còn ông Tín và ông T ở lại.

Theo lời khai: Khoảng 17h15, ông Tín đứng lên nói muốn đi về nhà nhưng ông T. khuyên ở lại nghỉ. Tuy nhiên, ông Tín vẫn mở cửa căn hộ đi ra hành lang và nói với ông T. là tự đi về. Đến khoảng 17h30 thì xảy ra sự việc được cho là ông Tín rơi từ tầng 14 xuống đất tử vong.

Công an huyện Nhà Bè và Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM và Cơ quan Cơ quan điều tra Công an TPHCM cũng tiến hành khám nghiệm lại hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM căn cứ điều 35, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự đã tiến hành điều tra, xác minh nội dung tố giác của công dân.

Ngày 10.4, bà Bích đã ủy quyền cho luật sư gửi đơn đến cơ quan bảo vệ pháp luật mong được khởi tố, điều tra vụ án để làm sáng tỏ sự thật khách quan đến cái chết của chồng.

Ngày 11.4, Cơ quan công an cho biết đã nhận đơn của gia đình bà Bích.

Ngày 17.4 và ngày 27.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã mời bà Nguyễn Thanh Bích đến làm rõ một số nội dung về lời khai liên quan đến cái chết của chồng bà.