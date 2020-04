Gia đình TS Bùi Quang Tín đề nghị khởi tố vụ án, mời luật sư bảo vệ

Ngày 8-4, bà Nguyễn Thanh Bích - vợ TS Bùi Quang Tín - đã có đơn gửi thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết bất ngờ của chồng bà vào ngày 5-4.





Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: NGỌC KHẢI





Tại đơn yêu cầu, bà Bích dẫn một số mâu thuẫn trong lời khai của các bên liên quan, các nghi vấn từ việc chứng kiến khám nghiệm tử thi… và cho rằng việc ông Tín rơi từ tầng 14 của căn hộ chung cư là do có người khác hãm hại.



Từ đó, bà Bích đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhanh chóng khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm sáng tỏ về cái chết của chồng bà để trả lại công lý cho gia đình.



Cũng trong ngày 8-4, bà Bích đã ký đơn mời một số luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong giai đoạn điều tra cho đến khi vụ án kết thúc. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, hiện nay đã có ít nhất 7 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM và đoàn luật sư thuộc các tỉnh thành được bà Bích mời tham gia bảo vệ trong giai đoạn điều tra và các bước tiếp theo của vụ án (nếu có).



Tiến sĩ Bùi Quang Tín (44 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) là giảng viên khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.



Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 5-4 tại căn hộ D14.11 chung cư New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) của ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trường ĐH Ngân hàng) có tổ chức tiệc cùng 8 người đang làm việc tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.



Những người được mời gồm các ông: Bùi Quang Tín (44 tuổi), Bùi Hữu Toàn (45 tuổi, hiệu trưởng), Nguyễn Đức Trung (41 tuổi, phó hiệu trưởng, ở căn hộ khác cũng tại chung cư New Sài Gòn) và một số người khác.



Tại đây, 8 người (trừ ông Toàn do phải tự lái xe) đã uống hết 3 chai rượu và 12 lon bia. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, một số người lần lượt ra về và được ông Dũng dẫn xuống tầng trệt. Sau đó, ông Dũng quay về phòng dọn dẹp. Riêng ông Trung và ông Tín ở lại căn hộ nằm nghỉ, nói chuyện với nhau tại ghế salon.



Khoảng 17h cùng ngày, do có hẹn với bạn gái nên ông Dũng đi ra ngoài trước, còn ông Trung và ông Tín vẫn ở lại nói chuyện. Trong lúc đang nằm nghỉ, ông Tín đứng lên nói muốn đi về nhà nhưng ông Trung khuyên ông Tín ở lại nghỉ mệt, nếu có về thì gọi cho vợ ông Tín đến đưa về.



Tuy nhiên sau đó, ông Tín mở cửa căn hộ đi ra hành lang (để dép lại trước cửa phòng, hai điện thoại của ông Tín cũng để lại phòng) và nói với ông Trung rằng ông Tín tự đi về.



Nghĩ ông Tín tự đi về được nên ông Trung quay vào căn hộ nằm nghỉ. Khi vào đến phòng, ông Trung nghe tiếng động ở ngoài và đi ra khu vực giếng trời kiểm tra.



Ông Trung khai lúc này do mắt cận và uống nhiều bia rượu nên ông không nhìn xuống phía dưới được. Dự cảm có chuyện chẳng lành, ông Trung gọi điện thoại cho ông Dũng về căn hộ. Thời điểm ông Dũng đi về đến chung cư thì mọi người xác định ông Tín đã chết.



Một bảo vệ đang trực tại tầng trệt block D2 chung cư New Sài Gòn cho biết khoảng 17h30 ngày 5-4, bảo vệ nghe một tiếng động lớn nên đi đến khu vực giếng trời kiểm tra và phát hiện một người đàn ông nằm bất động do rơi từ trên cao xuống.



Theo TÂM LỤA (TTO)