Nam thanh niên trả giá đắt vì tông chết kẻ xin đểu 10.000 đồng ở Phú Quốc

Cho rằng 2 thanh niên ở Phú Quốc (Kiên Giang) quá ngạo mạng khi gõ cửa xe của mình để xin đểu 10.000 đồng nên Trí lái xe ô tô tông thẳng vào xe máy của 2 thanh niên này khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Đứng bắt xe chạy quá tốc độ, 4 cảnh sát bị tông chết

Tạm giữ đại gia lái ôtô tông chết người rồi kêu "lính" nhận thay





Ngày 18-5, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Khổng Cao Trí (SN 1989; ngụ xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) với mức án 8 năm tù về tội "Giết người" và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 210 triệu đồng. Nạn nhân trong vụ án mạng này là N.Đ.K. (SN 1995; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).





Ngoài việc nhận mức án tù 8 năm, Khổng Cao Trí còn bị buộc bồi thường cho gia đình các nạn nhân hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Hiền Đệ





Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 18-7, Trí điều khiển xe ô tô lưu thông đến khu vực ngã tư đường Hùng Vương, đoạn giao nhau với Nguyễn Trung Trực (thuộc thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Lúc này, K. đi cùng xe máy do N.T.T. chở cũng chạy đến khu vực này rồi xảy ra cự cãi nhau. Khi Trí điều khiển xe về hướng sân bay cũ thuộc khu phố 5, thị trấn Dương Đông thì 2 thanh niên này chạy theo, sau đó ghé vào tiệm tạp hóa ven đường mua đồ.



hi phát hiện 2 thanh niên chạy qua mặt mình thì Trí điều khiển xe đuổi theo. Chạy được một đoạn khoảng 100 m thì T. và K. bất ngờ dừng xe lại phía bên phải xe của Trí rồi tiếp tục gõ cửa xin đểu 10.000 đồng nhưng bị một người đi cùng ngăn lại. Sau khi đôi bên cự cãi nhau, Trí quay đầu xe đúng một vòng rồi tông thẳng vào T. và K. Ngay sau đó, Trí gọi điện thoại cho người bạn tên Nguyên đến xem sự việc như thế nào thì mới biết K. đã tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não. Trong khi đó, T. bị thương nhẹ.



Đến khoảng 21 giờ ngày 19-7, Trí đến Công an huyện Phú Quốc đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Theo Thốt Nốt (NLĐO)