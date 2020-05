Khánh Hòa: Triệt phá sới bạc trên đảo Bình Hưng

Chiều 8.5, lãnh đạo Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, đội Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan đến sới bạc vừa bị triệt phá tại đảo Bình Hưng, xã Cam Bình.





Lâm Đồng: Mật phục, đột kích sới bạc giữa rừng thông trên núi cao

Vụ bắt sới bạc di động giáp 3 tỉnh: Xác định 3 nghi can cầm đầu

Các đối tượng tham gia đánh bạc trên đảo Bình Hưng đang bị Công an TP Cam Ranh tạm giữ. Ảnh: Phương Linh



Sau nhiều ngày điều tra, theo dõi, rạng sáng 7.5, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Cam Ranh phối hợp với các lực lượng kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị H.(sinh năm 1961, trú tại thôn Bình Hưng, xã Cam Bình, TP Cam Ranh).



Tại thời điểm kiểm tra, có hàng chục con bạc đang say sưa đánh xóc đĩa. Khi lực lượng công an xuất hiện các đối tượng tháo chạy, tẩu tán ném tiền ra hàng rào để trốn. Có 21 đối tượng là con bạc và chủ nhà đã bị công an khống chế. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 48,5 triệu đồng tiền đánh bạc của các đối tượng.



Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân thời gian qua trên đảo Bình Hưng có nhiều đối tượng xuất hiện tại nhà bà H, các đối tượng tập trung khá đông ngay cả khi địa phương đang thực hiện cách ly xã hội chống dịch, các trinh sát Công an TP Cam Ranh đã tìm cách tiếp cận, nhưng do là địa bàn xã đảo nên khi thấy lực lượng công an xuất hiện, các con bạc đều tẩu thoát.



Khuya ngày 6.5, các trinh sát bí mật sử dụng ghe để tiếp cận đảo, đột kích phá điểm đánh bạc quy mô lần đầu phát hiện trên đảo Bình Hưng.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận người tổ chức sới bạc là Nguyễn Thanh Băng (sinh năm 1986, con trai bà H.), hoạt động từ đầu tháng 4.2020. Mỗi khi có người tới đánh bạc, Băng đứng ra thu tiền “nhập sới” từ 50.000-100.000 đồng/1 người.



Hiện Công an TP Cam Ranh đang củng cố hồ sơ, điều tra xử lý các đối tượng theo quy định.



https://laodong.vn/phap-luat/khanh-hoa-triet-pha-soi-bac-tren-dao-binh-hung-804041.ldo

Theo Phương Linh (LĐO)