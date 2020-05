Bắt đối tượng truy nã, thu giữ số lượng lớn ma túy

(GLO)- Sáng 7-5, Đại tá Phan Thanh Tám-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất tập thể đội Cảnh sát Ma túy Công an TP. Pleiku vì vừa bắt được đối tượng Nguyễn Văn Minh (tên thường gọi “Minh tàng”, SN 1989, trú tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cùng tang vật với số lượng ma túy lớn.

Đại tá Phan Thanh Tám (trái) đã thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất tập thể đội Cảnh sát Ma túy Công an TP. Pleiku . Ảnh: Văn Ngọc

Qua công tác trinh sát, khoảng 10 giờ ngày 6-5, đội Cảnh sát Ma túy Công an TP. Pleiku đã bắt giữ đối tượng Minh tại khu vực ngã 3 đường Vạn Kiếp-Phạm Văn Đồng thuộc phường Thống Nhất, TP. Pleiku. Kiểm tra trong ba lô y mang theo người, lực lượng Công an đã thu giữ 399 viên ma túy dạng thuốc lắc và 8 gói ma túy dạng khay, có tổng trọng lượng hơn 400 gam. Đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ danh tính để mang đi bán lại kiếm lời thì bị bắt giữ. Theo Công an TP. Pleiku, đây là số lượng ma túy dạng thuốc lắc và khay lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Minh và số ma túy lớn bị thu giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là đối tượng đã bị Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi trốn thi hành án từ tháng 4-2020. Trước đó, vào tháng 5-2019, Minh đã bị Hội đồng xét xử sở thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên án 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” khi nằm trong đường dây trộm cắp xe máy chuyên nghiệp đã gây ra hàng chục vụ trộm trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tại ngoại, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đã bị truy nã.