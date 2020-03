Hà Nội: Bắt hai chị em họ buôn 6,5kg ma túy đá

Đỗ Khánh Ly (34 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) trong thời gian chung sống với người yêu đồng giới, đã thuê chị họ lên Điện Biên lấy ma túy đá về cho mình, để tiêu thụ, kiếm lời.





Lãnh án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy

Lãnh 8 năm 6 tháng tù vì mua bán trái phép chất ma túy

Số ma túy đá bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: L.N.







Ngày 18.3, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Khánh Ly, Nguyễn Thị Thúy Ngà (47 tuổi) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; và Nguyễn Thị Phương Anh (29 tuổi, quận Hai Bà Trưng) về tội “Không tố giác tội phạm”.



Ly khai nhận, bản thân nghiện ma túy và cuộc sống khó khăn nên đã tìm nguồn ma túy để “kiếm” thêm thu nhập. Ngà vốn là chị họ của Ly, dọn về ở chung khoảng 2 tháng nay.



Ngà biết Ly buôn ma túy nên đã hỗ trợ, giúp sức cho em họ. Trong khi đó, thời gian ở chung với người yêu đồng giới, Phương Anh biết Ly buôn ma túy nhưng không tố cáo.



Gần giữa tháng 2, theo chỉ đạo của Ly, Ngà đi xe khách lên Điện Biên để lấy và vận chuyển ma túy đá về Hà Nội. Đến khoảng 6h20 sáng 14.2, Ngà về tới Hà Nội và dùng xe máy vận chuyển hàng thì bị tổ công tác Công an quận Đống Đa kiểm tra.



Khám xét tại chỗ, cảnh sát phát hiện 1 bao tải dứa bên trong đựng 5 túi nilon được đóng gói cẩn thận, hút chân không chứa chất nghi là ma túy.



Ngà thừa nhận, số hàng trên là ma túy. Ngay sau đó, cảnh sát khám xét nơi ở của Ly, thu giữ 9 túi nilon chứa ma túy đá...



Tổng trọng lượng ma túy dạng đá cảnh sát thu giữ trong đường dây là 6,5 kg.



Theo cảnh sát, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do các đối tượng nữ giới cầm đầu và thực hiện. Ly đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



