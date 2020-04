Viện KSND tối cao vào cuộc vụ Đường 'Nhuệ' đánh người tại công an phường

Hôm nay 28.4, Viện KSND tối cao làm việc với bà Đinh Thị Lý cùng con trai Mai Thế Duy để nghe các thông tin liên quan đến vụ Đường 'Nhuệ' đánh người tại công an phường.





Đường Nhuệ đánh người ở Công an phường: Có đồng phạm hay không?

Từ vụ Đường Nhuệ bị bắt: "Ung nhọt" giang hồ và quan chức thoái hóa

Bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế Duy - ẢNH LÊ TÂN





Ngày 27.4, Viện KSND tối cao đã có giấy mời bà Đinh Thị Lý (56 tuổi) cùng con trai Mai Thế Duy (32 tuổi, cùng ngụ P.Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đến làm việc tại Viện KSND tỉnh Thái Bình vào hôm nay (28.4), để trình bày nội dung sự việc bị Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ số 366 Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) cùng đàn em đánh ngày 18.11.2014, tại Công an P.Trần Lãm.



Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ việc này xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thanh Giang (ngụ P.Cổ Nhuế, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhờ Đường “Nhuệ” đòi nợ bà Đinh Thị Lý. Do bà Lý không liên quan đến Đường “Nhuệ”, sáng 18.11.2014, bà Lý cùng con trai là Mai Thế Duy và bà Giang đến Công an P.Trần Lãm làm việc.



Tại đây, Đường “Nhuệ” đã đến và đánh mẹ con bà Lý gây thương tích. Ngày 5.1.2015, Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án nhưng ngày 5.7.2015 lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do “hết thời hạn điều tra”.



Sau khi Đường “Nhuệ” bị bắt, ngày 14.4 vừa qua, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an TP.Thái Bình phục hồi điều tra vụ án trên. Đến ngày 21.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Đường “Nhuệ” để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.

Theo Lê Tân (thanhnien)