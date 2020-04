Vì sao cựu Tổng giám đốc và kế toán trưởng PVOil bị bắt?

Cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) Nguyễn Xuân Sơn và kế toán trưởng bị bắt tạm giam để điều tra việc nhận lãi ngoài của Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) khi đương chức.

Hai bị can Sơn và Hải (từ trái qua) bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Ảnh: BCA.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Oceanbank.

Ngày 7.4, C03 khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự đối với hai bị can Nguyễn Xuân Sơn (61 tuổi), Vũ Trọng Hải (52 tuổi, cựu Kế toán trưởng PVOil).

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Minh Thu được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Oceanbank từ 14.1.2011 đến ngày 25.11.2014.

Trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Oceanbank, Nguyễn Minh Thu thực hiện theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oeanbank) và Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank), trực tiếp chỉ đạo các Khối nghiệp vụ thuộc Hội sở Oceanbank và Giám đốc các Chi nhánh, Phòng giao dịch chi lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền.

Nguyễn Minh Thu đã trực tiếp phê duyệt, nhận và chi tiền lãi ngoài gần 126 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng. Trong đó, Nguyễn Minh Thu trực tiếp nhận và chi tiền gần 58 tỉ đồng cho PVOil.

Nguyễn Minh Thu khai, tháng 9.2010, khi Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) thì được ông Sơn đề nghị trực tiếp làm việc với 3 khách hàng lớn là PVOil, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Liên doanh dầu khí Vietsoptro (VSP).

Đầu năm 2011, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi lãi ngoài huy động tiền gửi với mức chi trả trong từng giai đoạn và áp dụng đối với khách hàng, Nguyễn Minh Thu được phân công, hỗ trợ, kiểm soát, phê duyệt mức chi trả lãi suất ngoài huy động vốn cho khách hàng.

Nguyễn Minh Thu nhận trực tiếp thanh toán, chi trả lãi ngoài cho 3 khách hàng là PVOil, BSR, VSP theo chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn.

Đối với các khách hàng phụ trách, khi đi công tác tại TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nguyễn Minh Thu báo cho bộ phận kế toán chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên Chi nhánh để lấy tiền, chi cho các khách hàng.

Tại phiên tòa sơ thẩm đầu tháng 3.2017, bị cáo Nguyễn Minh Thu trình bày, phụ trách khối kinh doanh, nếu không có sự chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn thì không trực tiếp chăm sóc 3 khách hàng VIP của ngành dầu khí.

Đối với PVOil, bị cáo chi cho TGĐ Nguyễn Xuân Sơn và kế toán trưởng Vũ Trọng Hải. Tổng tỉ lệ là 50%. Đây là theo yêu cầu của TGĐ của PVOil.

Cũng tại phiên tòa, đại diện của PVOil được triệu tập, trình bày, đơn vị rà soát lại toàn bộ hệ thống tiền thì khẳng định rằng không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bị cáo Nguyễn Minh Thu và từ Oceanbank. Người đại diện cũng trình bày đã xác minh lại sự việc từ các cán bộ, lãnh đạo của của đơn vị này.

Trước việc này, bị cáo Nguyễn Minh Thu khai, việc chuyển tiền không có giấy biên nhận. Theo bị cáo, những người nhận tiền không chấp nhận có giấy biên nhận. Bị cáo Nguyễn Minh Thu cũng khai, Hà Văn Thắm đã đồng ý phê duyệt chi không cần giấy biên nhận vì đây là khoản chi lãi ngoài, lãi huy động vốn.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2010 đến ngày 31.11.2014, tổng số tiền Oceanbank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỉ đồng.

Có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tiết kiệm tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài lãi suất hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm do ngân hàng chi trả. Trong đó chi cho VSP hơn 24 tỉ đồng; BSR hơn 19 tỉ đồng; và Tổng công ty CP dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hơn 76 tỉ đồng...

Cho đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hơn 10 vụ án độc lập tại các công ty như BSR, PVEP; Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng công ty điện lực dầu khí VN (PVPower); Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC)...