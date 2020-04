Hậu trường vụ án mạng chiếc bao tải chứa xác người, gây lo sợ trong dư luận

Đến đoạn gần chùa Dận, ông T bất ngờ khi thấy 1 bao tải lập lờ trên mặt nước, có vẻ như có xác người bên trong nên khi về đến ga Bắc Ninh, ông T đã báo cáo với cơ quan chức năng.





Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Minh, SN 1981, trú ở bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về tội giết người, cướp tài sản. Minh chính là đối tượng gây ra vụ án giết người, cho vào bao tải rồi giấu xác dưới ao gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.



Xác người trong chiếc bao tải



Trưa 27-3, ông Nguyễn Văn T, lái tàu Hà Nội - Lạng Sơn, điều khiển tàu hàng đi qua địa bàn thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Đến đoạn gần chùa Dận, ông T bất ngờ khi thấy 1 bao tải lập lờ trên mặt nước, có vẻ như có xác người bên trong nên khi về đến ga Bắc Ninh, ông T đã báo cáo với cơ quan chức năng.



Nhận tin báo, Công an thị xã Từ Sơn đã đến ngay hiện trường kiểm tra và xác định bên trong chiếc bao tải ông T nhìn thấy là xác người đang phân huỷ.



Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng có thể sát hại nạn nhân từ nơi khác rồi đưa đến khu vực này để phi tang nên Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khám nghiệm, điều tra.



Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nam giới, khoảng từ 45-50 tuổi, có hình xăm ở tay, đã tử vong trước khi được phát hiện khoảng hơn 10 ngày. Thời điểm đó, thi thể đang trong thời kỳ phân huỷ nên công tác khám nghiệm cực kỳ khó khăn, rất mất vệ sinh nhưng lực lượng chức năng vẫn tỉ mỉ thu thập từng dấu vết, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.



"Đặc biệt, do nạn nhân chết đã lâu, trước đó trời lại mưa liền mấy hôm nên hiện trường bị xoá sạch, không còn chút dấu vết nào. Chính vì vậy, mặc dù hôi thối, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ CBCS làm nhiệm vụ, nhưng để làm rõ vụ án, chúng tôi vẫn nỗ lực hết sức để có chứng cứ khoa học, phục vụ công tác điều tra", Trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội điều tra án, Phòng CSHS, Công an Bắc Ninh cho biết.





Công an Bắc Ninh thực nghiệm điều tra vụ án.





Cùng với công tác khám nghiệm, xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản hoặc giết người do mâu thuẫn cá nhân rồi giấu xác phi tang, vậy nạn nhân là ai, từ đâu đến, vì sao lại chết, ai là người gây ra vụ án... là những câu hỏi mà Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, yêu cầu Cơ quan CSĐT phải tìm câu trả lời trong thời gian ngắn nhất.



Do nạn nhân chết đã lâu, không có giấy tờ tuỳ thân nên để xác định nhân thân bị hại, Công an Bắc Ninh đã tổ chức lực lượng truy tìm tung tích nạn nhân.



Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, yêu cầu tất cả Công an các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh rà soát tất cả những người đàn ông từ 30-50 tuổi mất tích trong thời gian vừa qua để xác định nhân thân bị hại, đặc biệt là những người có hình xăm ở tay.



Qua báo cáo của Công an huyện Gia Bình thì vào ngày 13/3, anh Phạm Văn Chất, SN 1972, trú ở thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai làm nghề xe ôm đi khỏi nhà không thấy về. Khi đi, anh Chất mặc áo bay mà xanh thẫm, quần thô màu sáng, đi dép lê, xe máy màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đỏ...



Lập tức, một tổ công tác đã đến ngay gia đình anh Chất mời đến hiện trường nhận dạng. Mặc dù khuôn mặt nạn nhân đã biến dạng nhưng nhìn vết xăm trên cánh tay, gia đình nạn nhân đã xác định thi thể trong bao tải chính là anh Phạm Văn Chất.



Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng CSHS, Công an Bắc Ninh, cho biết: "Sau khi xác định được tung tích nạn nhân, chúng tôi xác định việc quan trọng nhất để tìm được đối tượng đó là xác định được điểm xuất phát của nạn nhân để xác định anh Chất đi từ đâu, gặp đối tượng ở đâu, vì sao đối tượng đưa ra khu vực này...



Chính vì vậy, chúng tôi đã tổ chức rà soát toàn bộ khu vực anh Chất hay đứng đón khách, trích camera những nhà dân trong khu vực, đồng thời thu thập thông tin về những đối tượng nghiện ma tuý, bức xúc về kinh tế. Qua rà soát hàng trăm đối tượng, chúng tôi đã phát hiện được người thuê xe ôm của anh Chất vào ngày 13/3".



Phát hiện được đối tượng nhưng hắn là ai, có quan hệ gì với nạn nhân hay chỉ là khách thuê xe ôm thông thường, vì sao hắn giết anh Chất dã man như vậy... là những câu hỏi mà CBCS phòng CSHS phải tìm câu trả lời.



Theo đó, các trinh sát thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", gặp công nhân trong khu công nghiệp Yên Phong để tìm người có nhân dạng giống hình ảnh camera ghi được. Từ đó, một nhóm người quê ở Điện Biên đã phát hiện ra thanh niên trong ảnh là người quen của họ, tên là Lò Văn Minh. Tuy nhiên, Minh đã về Điện Biên khoảng nửa tháng trước đó.





Cán bộ Công an Bắc Ninh lấy lời khai đối tượng Lò Văn Minh.





Tên cướp máu lạnh với những hành động kỳ quặc



Ngay khi có thông tin, kết hợp với các tài liệu, chứng cứ khác, Công an Bắc Ninh đã có đủ cơ sở để bắt giữ Minh, phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên bắt đối tượng này, di lý về Bắc Ninh để xử lý. Cho đến khi bị bắt, Minh vẫn hết sức bất ngờ, bởi hắn đã che giấu kỹ lưỡng thân phận và xác nạn nhân, không hiểu vì sao vẫn bị phát hiện.



Lò Văn Minh đã có 2 tiền án về mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý, là đối tượng nghiện lâu năm, thường xuyên chơi bời, lêu lổng, không chịu tu chí làm ăn.



Đầu tháng 3/2020, Minh đến làm công nhân hàn xì và ăn nghỉ tại xưởng sản xuất tại thôn Phú Ninh, thị trấn Gia Bình của anh Nguyễn Quang Bằng. Tại xưởng sản xuất của anh Bằng còn có anh rể của Minh và một số người quen trú cùng xã với đối tượng này.



Làm việc được 10 ngày, Minh xin nghỉ việc và được anh Bằng trả 800.000đ. Đến ngày 13/3, Minh tiêu chỉ còn 200.000đ, lại "thèm" ma tuý nên đã quyết định cướp xe ôm để bán lấy tiền tiêu xài.



Ngày 13/3, hắn giấu con dao gọt hoa quả trong người rồi đi bộ ra thị trấn Đông Bình tìm xe ôm. Tại đây, hắn gặp anh Chất, đề nghị chở về Từ Sơn với giá 250.000đ. Đến đường tỉnh lộ 287 (hướng Từ Sơn đi Hà Nội), Minh bảo anh Chất dừng xe để hắn mua thuốc lá, sau đó tiếp tục hướng dẫn anh Chất đi vào khu vực Đình Bảng, Từ Sơn.



Đến đoạn đường tàu vắng người, hắn chỉ anh Chất rẽ trái để hắn đi vay tiền trả xe ôm. Tưởng thật, anh Chất đi theo hướng dẫn của hắn, không ngờ, mới rẽ trái khoảng 40m, Minh đã rút dao đâm nạn nhân.





Tang vật vụ án.





Khi thấy nạn nhân không còn cử động, Minh lấy một chiếc ví da đen, 1 điện thoại và xe máy đem về thị xã Từ Sơn để gạ bán.



Tại một quán nước ở thị xã Từ Sơn, có một thanh niên hỏi Minh: "Mày có mua hàng chơi không?". Minh hiểu là đối tượng "gạ" mua ma tuý nên bảo không có tiền và muốn bán xe, đồng thời ra giá 1 triệu đồng. Thanh niên trên bảo chỉ có 700.000đ, còn 300.000đ đề nghị "lấy hàng". Minh đồng ý lấy 2 gói heroin và 700.000đ rồi đi bộ vào nghĩa trang để sử dụng heroin.



Sau khi sử dụng ma túy, Minh đi bộ ra công trường xây dựng, nhặt một bao tải màu trắng gấp gọn lại cho vào túi áo khoác Đến tối, Minh quay lại hiện trường, cho nạn nhân vào bao tải rồi kéo qua đường ray tàu đẩy xuống ao nước bên cạnh và dìm xác.



Giấu xác xong, Minh đi bộ dọc đường ray về Hà Nội. Khi đến đường to, hắn bắt xe buýt về Bắc Ninh để tìm xe về Điện Biên, nhưng do hết chuyến nên hắn lang thang ở bến xe Bắc Ninh đến 16h ngày hôm sau thì lên xe khách về Điện Biên.



Có lẽ, hiếm có đối tượng giết người, cướp tài sản nào lạnh lùng như Lò Văn Minh, bởi sau khi sát hại nạn nhân, hắn giấu xác lần 1 sau đó bỏ đi Hà Nội rồi quay lại giấu xác lần 2. Suốt hơn 10 ngày trước khi thi thể nạn nhân bị phát hiện, Minh không sợ sệt, cũng không nghĩ ngợi gì đến vụ án hắn vừa gây ra, mà vẫn sinh hoạt bình thường, cười nói với bạn bè, gia đình như chưa có chuyện gì xảy ra.



