Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ bệnh viện lừa đảo người ghép thận

Do nợ nần, đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu đã lên mạng internet tìm hiểu thì thấy có bài đăng “Hiến ghép thận có hậu tạ cao” nên đã lập nick giả danh một cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế để lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng.





Đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu tại cơ quan công an.





Ngày 16.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1994, trú tại ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 2 Điều 174 - Bộ luật hình sự.



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình nhận được thư trình báo của một gia đình ở phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình có người bị bệnh suy thận phải đi chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), bị một đối tượng tự xưng là Phan Thị Thanh Hoài, cán bộ bệnh viện này yêu cầu gửi 100 triệu đồng để được ghép thận. Gia đình này đã chuyển tiền cho đối tượng theo như hướng dẫn sau đó không liên lạc được, đối tượng cầm tiền mất hút nên nạn nhân đã làm đơn gửi cơ quan công an.



Sau một thời gian xác minh, điều tra làm rõ, Công an tỉnh Thái Bình xác định đối tượng giả danh Phan Thị Thanh Hoài để thực hiện hành vi lừa đảo là Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1994, trú tại Ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, Cà Mau).



Theo đó, khoảng đầu năm 2019, do nợ nần không có khả năng chi trả nên Nguyễn Trọng Hiếu đã lên mạng internet tìm hiểu thì thấy có bài đăng “Hiến ghép thận có hậu tạ cao” nên đã lập nick giả danh mình là Phan Thị Thanh Hoài, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cán bộ Bệnh viện Trung ương Huế.



Sau khi trao đổi qua lại, Hiếu đã hướng dẫn gia đình có người bị mắc bệnh tại Thái Bình có nguồn thận muốn bán và yêu cầu nạn nhân nộp số tiền 100 triệu đồng.



Tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Hiếu khai nhận sau khi lừa được tiền đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-gia-danh-can-bo-benh-vien-lua-dao-nguoi-ghep-than-791180.ldo



Theo Khánh Linh (LĐO)