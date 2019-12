Gia Lai: Lật mặt đối tượng giả danh nhân viên FPT để lừa đảo

(GLO)- Với cùng một thủ đoạn, 4 đối tượng giả danh nhân viên của Công ty cổ phần FPT đã lừa đảo nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện 2 trong 4 đối tượng của nhóm này đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa bắt giữ.

Sáng 18-12, Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1975) và Trần Văn Nhơn (SN 1980, cùng trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện xác định, 2 đối tượng trên đều từng có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, trước đây, 2 đối tượng đã có hành vi mạo danh nhân viên Công ty cổ phần FPT để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng Nhơn (trái) và Tuấn đã bị bắt giữ. Ảnh: L.V.N

Sau khi ra tù, Nhơn, Tuấn cùng Phạm Đăng Khoa (SN 1991, trú tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) và 1 đối tượng tên Triết (chưa xác định lai lịch) rủ nhau lên Gia Lai tiếp tục “hành nghề” lừa đảo. 4 đối tượng thường chia ra để hoạt động riêng lẻ hoặc đi theo cặp đến nhà các hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại đây, chúng giới thiệu mình là nhân viên kinh doanh của Công ty cổ phần FPT đang tìm thuê đất để xây dựng trạm phát sóng mạng FPT. Nếu các hộ đồng ý thì Công ty trả tiền thuê đất trước trong 5 năm là 240 triệu đồng. Chúng cũng ra điều kiện muốn được Công ty thuê đất thì các hộ phải ký hợp đồng lắp đặt thiết bị phát wifi trong 10 năm, trả tiền trước 5 năm là 12,6 triệu đồng. Phía Công ty sẽ khuyến mãi dùng miễn phí 5 năm còn lại và tặng 1 chiếc điện thoại di động iphone 7 Plus.

Để lấy lòng tin của người dân, các đối tượng tặng luôn 1 chiếc điện thoại iphone 7 Plus giả được bọc một lớp ni lông bỏ trong hộp. Bên cạnh đó, chúng cũng đưa cho người dân xem một phiếu khảo sát lắp đặt trụ phát sóng wifi đề tên “Trung tâm Công nghệ thương mại Quốc tế FPT”. Phiếu khảo sát này có hình thức giống như một hợp đồng ký kết, bên A là Công ty cổ phần FPT và bên B là các hộ dân. Trong đó nêu rõ, bên A sẽ chi trả cho bên B 4 triệu đồng/tháng tiền thuê đất để lắp đặt trụ phát sóng.

Ngoài ra, các đối tượng còn tự soạn thảo hợp đồng có nội dung “Hợp đồng phải được đọc lại cho hai bên cùng nghe, đồng ý ký tên và được sự nhất trí của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương tỉnh Gia Lai”. Thấy nội dung hợp đồng ghi rõ có sự nhất trí của các cơ quan chức năng nên người dân càng thêm tin tưởng. Một số hộ đã chấp nhận điều kiện ký hợp đồng lắp đặt thiết bị phát wifi và đưa 12,6 triệu đồng cho “nhân viên kinh doanh” dù việc lắp đặt chưa thực hiện và nhận được chiếc điện thoại iphone 7 Plus giả. Sau khi nhận tiền của người dân, các đối tượng hẹn sẽ trở lại sau 2-3 ngày cùng Giám đốc Công ty để ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, sau đó, chúng lặn mất tăm. Không thấy người quay lại, đồng thời phát hiện điện thoại được tặng là hàng giả nên người dân đã trình báo cơ quan Công an.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Đak Đoa phát hiện nhóm đối tượng này không chỉ thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đak Đoa mà còn tại một số địa phương khác trong tỉnh với cùng thủ đoạn. Ngày 15-12, nhận được tin báo về sự xuất hiện của các đối tượng ở xã Ia Băng và Ia Pết (huyện Đak Đoa), Công an huyện đã tiến hành theo dõi. Đến ngày 17-12, khi Tuấn và Nhơn chiếm đoạt 12,6 triệu đồng tiền lắp đặt thiết bị phát wifi của anh M. (SN 1990, trú tại xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) thì bị Công an huyện bắt giữ. Tại đây, Công an huyện Đak Đoa đã thu giữ 1 chiếc xe máy, 2 chiếc điện thoại di động của các đối tượng, 1 chiếc điện thoại iphone 7 Plus giả và các giấy tờ giả hợp đồng mà các đối tượng dùng làm phương tiện gây án.

Mở rộng điều tra, Tuấn và Nhơn khai nhận đã cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt 12,6 triệu đồng của anh Vũ Mạnh Hưng (SN 1976, trú tại làng Bôk Rẫy, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) vào ngày 18-11; chiếm đoạt 12,6 triệu đồng của anh Rơ Mah Bong (SN 1983, trú tại xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) vào ngày 5-12. “Hiện Công an huyện Đak Đoa đang tiến hành truy bắt 2 đối tượng còn lại trong nhóm lừa đảo này. Đơn vị cũng thông báo rộng rãi ai là nạn nhân của các đối tượng với thủ đoạn tương tự thì liên hệ với Công an huyện Đak Đoa để cung cấp thông tin phục vụ điều tra mở rộng vụ án theo số điện thoại: (0269) 3831114”-Trung tá Nguyễn Đức Hoàng cho biết.