Gạ chụp ảnh nóng, thanh niên tống tiền cô gái 30 triệu đồng rồi đòi quan hệ 1 tháng

Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) vừa bắt quả tang một thanh niên tống tiền, đòi quan hệ tình dục trong 1 tháng với một cô gái sau khi chụp và dọa đăng ảnh nóng của người này lên mạng.





Đối tượng Bảo khi bị bắt giữ

Thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Quốc Bảo, ngụ thôn Bình An, xã Tân Bình, thị xã La Gi (Bình Thuận) làm quen với một cô gái ở phường Tân An qua mạng xã hội. Sau đó, thanh niên này gạ cô gái chụp ảnh nóng với thù lao 15 triệu đồng và được cô gái đồng ý. Tuy nhiên, sau đó Bảo trở mặt, đòi cô gái trả 30 triệu đồng và quan hệ tình dục trong 1 tháng, nếu không sẽ tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng. Những ngày sau đó, Bảo liên tục nhắn tin yêu cầu cô gái chuyển tiền và đòi quan hệ tình dục.



Tối 18-3, cô gái đồng ý gặp Bảo tại một khu du lịch vào ban đêm, nhưng trên đường đi, khi đến khu rừng dầu thuộc xã Tân Bình thì xe của cô gái bị lủng lốp. Bảo chạy xe đến gặp, ép cô gái vào lề để quan hệ tình dục. Đùng lúc này, Đội xung kích bảo vệ đường phố thị xã La Gi xuất hiện, bắt Bảo hắn về trụ sở Công an.

Theo Hợp Phố (NLĐO)