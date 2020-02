Nghi phạm hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong nghĩa địa sa lưới

Nghi phạm Trương Văn Tâm (29 tuổi) khống chế đưa bé gái 12 tuổi vào nghĩa địa giở trò đồi bại rồi bỏ trốn.





Ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can Trương Văn Tâm (29 tuổi, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.





Trương Văn Tâm.





Trước đó, khoảng 22h đêm 30/1, cháu Nguyễn Thị T (12 tuổi) có việc rời nhà, bị Tâm khống chế, đưa vào nghĩa địa. Tại đây, kẻ này đã giở trò đồi bại với cháu T.



Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em 12 tuổi, kẻ này bỏ lại cháu T ở nghĩa địa rồi chạy trốn.



Cháu T về đến nhà và kể sự việc và người thân đã trình báo công an về sự việc trên.



Công an huyện Tân Kỳ ráo riết vào cuộc, truy tìm được Tâm. Tại cơ quan công an, Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.



http://http://danviet.vn/phap-luat/nghi-pham-hiep-dam-be-gai-12-tuoi-trong-nghia-dia-sa-luoi-1059474.html

Theo Đ.Lam (Pháp luật TP.HCM)

Dẫn nguồn từ Dân Việt