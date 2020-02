Sáu đàn em sa lưới, tay trùm ma túy tên Nam đang ở đâu?

Sáu đàn em vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ đã sa lưới, riêng tay trùm ma túy tên Nam đang bị Công an TP HCM ráo riết truy tìm.

Ngày 6-2, Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP tiêu thụ.

Đây là chuyên án có sự phối hợp giữa Công TP HCM, Bộ Công an, Công an An Giang cùng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam.

Các đối tượng và vụ án

Chuyên án này đã bắt giữ Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, quê Tây Ninh), Phạm Minh Cường (SN 1993, quê Long An), Huỳnh Hải Huy (SN 1989), Phan Nguyễn Quang Nam (SN 1987), Nguyễn Trí Tâm (SN 1989) và Đặng Văn Hòa (quê An Giang).

Tang vật trong vụ án là 17 kg ma túy cùng nhiều vật dụng khác. Bước đầu, công an xác định đường dây ma túy này do đối tượng tên Nam cầm đầu và hiện đã bỏ trốn. Vụ việc đang được Công an TP HCM điều tra, truy bắt tay trùm ma túy.