Mở rộng điều tra vụ án Nhật Cường: Khuất tất gói thầu 43 tỷ đồng

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội và Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội. Cả hai bị can cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.