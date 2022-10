Dự báo 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5

Nhiều địa phương ở Trung Bộ vẫn đang trong quá trình khắc phục thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất sau bão số 4. Vì thế thông tin về tác động của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được người dân quan tâm đón đợi.



Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa giông mạnh, Gia Lai có mưa to đến rất to

Công điện của UBND tỉnh Gia Lai về khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.



Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia về diễn biến hình thế này.



Thưa ông, dự báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông như thế nào?



- Hiện nay, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 ở trên khu vực giữa Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60%, mạnh cấp 8 giật cấp 10.



Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển hướng về bờ biển miền Trung nước ta.



Nếu mạnh lên thành bão khả năng đi vào khu vực Quảng Nam-Bình Định trong khoảng sáng 15.10, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vùng mây đối lưu gây mưa to nằm ở phía tây của vùng tâm áp thấp nhiệt đới nên dù tâm còn cách xa đất liền những mưa đã xuất hiện từ chiều ngày 13.10.



Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra tổng lượng mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, tập trung trong 2 ngày 14 - 15.10.



Dự báo ảnh hưởng và tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển và trên đất liền như thế nào thưa ông?



- Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.



Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m.



Các huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm có khả năng chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh do bão hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cường độ gió mạnh nhất có thể lên tới cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m.



Từ chiều 14.10, vùng ven biển Quảng Trị-Ninh Thuận có gió cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m.



Ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên cần đề phòng nước dâng do gió mạnh cao 0,2-0,4m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp vào nửa đêm và sáng sớm ngày 15-16.10. Toàn bộ tàu, thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió giật mạnh, sóng lớn và triều cường.



Còn trên đất liền, từ chiều tối ngày 14.10, khu vực ven biển đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8-9.



Từ chiều tối và đêm 13.10, áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên, cao điểm đợt mưa tập trung trong 2 ngày 14.10 và 15.10:



Với mưa cường suất lớn, cảnh báo nguy cơ lũ, lũ quét và sạt lở đất ra sao thưa ông?



- Nền lũ hiện nay trên hầu hết các sông ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ đang ở mức cao, các hồ chứa đang điều tiết vận hành để đón lũ trong đợt mưa từ 14-16.10. Tuy nhiên, dung tích cắt lũ các hồ thủy điện không còn nhiều.



Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, với lượng mưa dự báo đến 200-500mm gây ra một đợt lũ, ngập lụt diện rộng tại khu vực trũng thấp, đồng bằng, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, đặc biệt nguy cơ ngập lụt sâu tập trung chính các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tại Thừa Thiên Huế có 4 huyện với 58 xã; Quảng Nam có 7 huyện với 75 xã, Quảng Ngãi có 7 huyện với 74 xã có nguy cơ ngập lụt với độ sâu phổ biến từ 0,3-0,6m.



Trân trọng cảm ơn ông!

