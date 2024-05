Nam Bộ, Tây Nguyên sắp đón mưa diện rộng

Ngày 10/4, khu vực Bắc Bộ có sương mù vào sáng sớm và đêm, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 37 độ C.

Trong ngày và đêm 8/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 37 độ C.

Ngày và đêm 6/4, nhiều khu vực ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 37 độ C; chiều tối và đêm có mưa dông.

Ngày và đêm 5/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm; khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Từ chiều tối và đêm 28 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng 27-30 độ C; Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.