Gia Lai ban hành phương án ứng phó thiên tai năm 2022

(GLO)- Ngày 13-7, UBND tỉnh Gia Lai đã có Quyết định số 456/QĐ-UBND về việc ban hành phương án ứng phó thiên tai năm 2022.





Phương tiện phà hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai qua sông. Ảnh: Thanh Nhật

Mục đích của phương án là hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là người, tài sản và các công trình trọng yếu. Kịp thời sơ tán, di dời dân ở khu vực xung yếu có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương. Đồng thời, đảm bảo các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong ứng phó thiên tai.



Theo đó, các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”; hoàn thành việc di dời, sắp xếp và ổn định đời sống người dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai đáp ứng các yêu cầu về phòng-chống dịch Covid-19; bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội.



Bảo đảm an toàn cho hệ thống công trình phòng-chống thiên tai, đặc biệt là các hồ chứa nước lớn, các hồ gần nơi khu dân cư đông đúc hoặc gần trung tâm kinh tế, văn hóa, quốc phòng-an ninh quan trọng ở hạ du công trình thủy lợi; đảm bảo giao thông được thông suốt trong mọi tình huống; hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm tới tất cả địa phương, người dân trên toàn tỉnh. Người dân nắm bắt được diễn biến diễn biến của thiên tai, chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn cảnh báo của chính quyền, của cơ quan chức năng; đồng thời, nâng cao ý thức chủ động, tự giác tham gia cùng chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác phòng-chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai...



Phụ lục I: Lực lượng dự kiến huy động ứng phó



Phụ lục II: Phương tiện, trang-thiết bị dự kiến huy động



Phụ lục III: Tổng hợp dự trữ vật tư, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu



Phụ lục IV: Tổng hợp địa điểm phục vụ sơ tán quân



Phụ lục V: Tổng hợp số liệu phương án sơ tán dân





LỆ HẰNG